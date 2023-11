Días difíciles para el Tenerife y su entrenador, Asier Garitano. El profesional vasco achacó a una cuestión «de acierto y eficacia» la mala racha del representativo, que ha sumado solo dos puntos de los últimos 18 posibles y ha visto decrecer su ritmo anotador. Hasta la fecha, son solo seis los futbolistas que han visto portería y tres los encuentros consecutivos sin un solo gol. «Todo nos cuesta muchísimo», resumió el jefe del banquillo tinerfeñista, quien reiteró idénticas palabras a las que enunció tras la derrota en casa contra el filial del Villarreal.

En su relato de la contienda, Asier anotó que su equipo firmó varias llegadas y algunas con mucha claridad, pero en cambio fue el Amorebieta el que logró ponerse por delante en el marcador. «Han hecho un golazo y eso ha cambiado el partido», destacó. «Luego en la segunda mitad hemos jugado con uno más y lo hemos intentado por la derecha, por la izquierda, por todos lados... Hemos hecho tiros, llegadas, pero ha llegado otro golazo en contra. Todo nos está penalizando muchísimo y cuando entras en esta dinámica, el equipo y la gente se esfuerza, pero no hay otra manera que seguir trabajando más y buscar esa victoria que pueda cortar esta racha», añadió.

A renglón seguido, explicó su inédita alineación, con la primera titularidad de Aitor Sanz desde la jornada inaugural y la apuesta por cinco zagueros. «Intuíamos que ellos iban a salir con tres centrales. Y jugamos con dos delanteros, Enric y Ángel, para estar cerca de la portería y equilibrar esas situaciones que nos proponía el rival. El partido parecía bien controlado. Pero esos pequeños grandes detalles, como quién se pone por delante, tienen mucha trascendencia. Y el partido ha caído del lado de ellos: tres tiros, dos goles. Nosotros lo hemos intentado mucho pero no hemos marcado ninguno», razonó.

«Todo nos está yendo en contra», fue uno de los mensajes más contundentes de Garitano durante su alocución ante los medios. No ve el técnico un problema de actitud ni de comportamiento colectivo, pero sí de «eficacia». «No voy a decir que nos está faltando esa pizca de suerte, pero sí ese acierto, ese ponerte por delante... para que todo cambie. Hoy [por ayer] ha sido justamente al revés. Pero vamos a seguir trabajando para buscar esas situaciones», anticipó ante los venideros compromisos contra Cartagena y Alcorcón, otros dos equipos instalados en la zona baja de la clasificación de Segunda.

«Ocasiones hemos tenido, tanto ante el Villarreal B como esta vez ante el Amorebieta. No estamos acertados, no estamos finos, quizá nos precipitamos por las ganas de ganar. Las cosas no están saliendo como quisiéramos, pero no es por no intentarlo», adujo sobre la indiscutible crisis de sensaciones y resultados del representativo. «No es que no vayamos, que no lleguemos, que no rematemos... pero no estamos siendo eficaces ni obteniendo ese acierto que hace falta tener par sacar los partidos», apuntó.

Negó Asier que la puesta en escena del Tenerife sea peor a cada jornada que pasa. «Situaciones de gol estamos generando. Hemos tenido muchas en los dos últimos partidos para haber obtenido resultados mejores», replicó. También se refirió al último incidente en la enfermería, que tiene por víctima a Enric Gallego. «Ha tenido un pequeño pinchazo sobre el minuto 43 de la primera parte. Aguantó por no agotar ventanas de cambios hasta el descanso, pero no pudo salir en la segunda parte», dijo el entrenador.