El CD Tenerife sigue negado

El partido ante el Amorebieta se había cruzado en el camino del Tenerife como una solución para aliviar una crisis de resultados que duraba ya cinco jornadas. Pero no. Tampoco en Lezama. Si había alguna duda de que el equipo de Asier Garitano había entrado en crisis, esa preocupante tendencia quedó confirmada con una derrota de las que duelen. Y mucho. Porque lo de no sumar en Elche o Valladolid puede tener su encaje, pero lo que pasó en la Ciudad Deportiva del Athletic ya es más difícil de justificar. Sí, también es un equipo de Segunda y ya había ganado antes, pero se trata de uno de los ascendidos, del que era penúltimo clasificado, de uno de los más goleados, de un equipo que ni si quiera puede jugar en su campo y que no vencía desde el 17 de septiembre. Un Amorebieta que se adelantó con un golazo de Núñez en el 26’, que se quedó con un futbolista menos en el 46’ por la tarjeta roja directa que recibió Sibo y que, en esas circunstancias, volvió a batir a Soriano en el 57’ gracias a una genialidad de Avilés.

Los números del Tenerife son inquietantes. Desde que derrotó al Burgos el 8 de octubre, su producción ha quedado reducida a los empates con el Mirandés y el Levante. A partir de ahí, un tropiezo tras otro, contra el Elche, Valladolid, Villarreal B y Amorebieta. En ese recorrido de solo dos puntos de 18, el equipo blanquiazul anotó dos goles –en Anduva y el Martínez Valero– y encajó ocho.

Lo cierto es que en Lezama generó ocasiones para, al menos, no quedarse con su casillero del marcador a cero. Pero ya se sabe, cuando vienen mal dadas, el balón tropieza en un defensa, se estrella en el larguero o sirve de herramienta para el lucimiento del portero. Dio la sensación, una vez más, de que el Tenerife no habría marcado ni disputando una prórroga. Estuvo negado de principio a fin. Negado y también frustrado, con una sensación de impotencia palpable cuando el reloj ya avisaba que se le estaba terminando el tiempo. La demostración clara estuvo en la expulsión de Elady por doble tarjeta amarilla. La segunda, en el 87’ por tocar con la mano la cara de Jorge Mier cuando trataba de dejarlo atrás y entrar en el área.

El conjunto fue la más pura escenificación del efecto de una dinámica negativa. Y ojo, a menudo son demoledoras. Sobre todo, las que duran más de la cuenta. En cuestión de semanas, un equipo, como el Tenerife, pasa de ser líder de Segunda División en la décima jornada, con 21 puntos, a empatar dos veces seguidas y enlazar cuatro derrotas. Así, sin verlo venir. En estas rachas, una cosa lleva a la otra. Un día no ganas pero te quedas con la sensación de que has merecido más. Luego pierdes con la rabia de haber marcado primero. Y a la siguiente vuelves a caer. Y cuando te quieres dar cuenta, la dinámica te ha atrapado. ¿Los motivos? En general, hay un poco de todo, alguna elección desacertada, bajos rendimientos, decisiones arbitrales que no ayudan, mala suerte... Pero en el ejemplo del Tenerife, las lesiones están siendo un problema de difícil manejo. Asier Garitano es el primero en no utilizar este argumento como una excusa, pero la cuestión es que el equipo se presentó en Lezama sin muchos futbolistas con la etiqueta de titulares:Mellot, León, Medrano, Luismi Cruz, Waldo, Roberto –también Dauda–. Ahora bien, los sanos sí estaban para ganar.

Precisamente, el punto de interés inicial estuvo en la alineación, en el ajuste de piezas realizado por Garitano para compensar la acumulación de bajas –Mellot, Medrano, José León, Luismi Cruz, Roberto López, Dauda y Waldo–. Con lo que tenía, parcheó la demarcación de interior izquierdo con Nacho, situando a Loïc como lateral en esa banda. Para ello, retrasó a Sergio González al centro de la defensa y equilibró en el medio con el oficio de Aitor Sanz. Luego, en la fase ofensiva, optó por prescindir de la figura del mediapunta puro y atacó con dos delanteros, Ángel y Gallego, con Teto ejerciendo de extremo derecho y de enganche.

El inédito once entró alerta en un partido de cartas boca arriba. Fue tal como se esperaba. De poca continuidad, de choque, de fútbol directo por momentos, tanto de unos como de otros... El Tenerife trató de llevar el control, pero no dio la sensación de tenerlo, mientras que el Amorebieta se aferraba a sus recursos, a su capacidad para simplificar los procedimientos: un saque de esquina por allí, un par de centros por allá...Le bastaba con eso para recordarle a su rival que no se conformaba con un empate que, dadas las circunstancias, tampoco le iba a servir de gran cosa a los blanquiazules.

Así, bajo esos parámetros, el duelo cogió velocidad en un tramo que sirvió de indicio de lo que acabaría ocurriendo. Porque el Tenerife tuvo en sus botas la posibilidad de marcar primero. Quizás, el desenlace habría sido otro si Ángel y Gallego hubieran aprovechado un fugaz contragolpe iniciado y conducido por el lagunero en el 18’, con pase al barcelonés y la irrupción de salvadora de Magunagoitia para evitar el gol.

Poco después, cayó el 1-0. Álvaro Núñez tomó la diagonal desde el costado derecho hacia el área tinerfeña y puso el balón en la escuadra, imposible para Soriano. Más que un error defensivo claro –Amo no apretó lo suficiente–, una maniobra perfecta del vizcaíno.

Dolido por el inesperado golpe, el Tenerife reaccionó con rabia e hizo todo lo posible por seguir a lo suyo y generar peligro a toda prisa. Antes del descanso estuvo cerca de anotar con un doble remate de Ángel tras una dejada de Enric. Se estaba viendo que no iba a ser la tarde de los rematadores.

Para tratar de afilar la propuesta de su equipo por las bandas, Garitano introdujo dos cambios tras el intermedio:entraron Alassan y Elady y salieron Loïc y Gallego (lesionado). Además, el destino le hizo un guiño al Tenerife dejando al Amorebieta con un futbolista menos por una entrada en plancha de Sibo a Aitor(46’). ¿Qué más se podía pedir? Ya iba a ser cuestión de insistir y remontar.

Pero la realidad fue otra. Porque el Tenerife se volcó en la búsqueda de un gol que no llegó ante un Amorebieta inspirado en su ejercicio de resistencia defensiva, pero se encontró con otro inconveniente casi definitivo a esas alturas, el segundo gol local. ¿Cómo puede crear tanto peligro con tan poco un equipo que juega en inferioridad? Pues fue lo que pasó. Jugada de Dorrio por el carril izquierdo, pase atrás a Avilés y magistral ejecución del madrileño (2-0).

Aún quedaba tiempo. Más de media hora. Y el Tenerife agachó la cabeza y tiró de profesionalidad para atenuar el ridículo. Lo que vino después fue una secuencia de llegadas y remates –Alassan al palo–, un dominio desesperante y carente de pegada que dejó, al menos, la noticia del debut de Romero con un Tenerife que, pese a todo, sigue con la ventaja de tener 23 puntos y no estar descolgado del vagón de cabeza.