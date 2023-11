Yann Bodiger: "Estoy convencido de que el CD Tenerife está en el camino correcto; dentro de muy poco la racha cambiará"

Muy bien; muy, muy bien. Ha sido un periodo de adaptación, pero gracias al equipo y a los compañeros ha sido todo más fácil. Estoy muy contento aquí con mi familia, y con ganas de seguir dando lo mejor.

Llegó el 6 de septiembre y con la liga más que empezada, pero su nombre se relacionó con el CD Tenerife desde principios de julio, y con muchos tira y aflojas de por medio. Lo suyo casi llega a ser algo parecido a lo de Mbappe con el Real Madrid...

[Risas] Al final no porque estoy aquí. Bueno, creo que no fue ni culpa mía ni de nadie, pero sí creo que hubo muchos malentendidos entre todas las partes. Al final salió bien y yo estoy contento. Es verdad que todo se resolvió demasiado tarde y eso me ha afectado porque no he podido hacer la pretemporada con el equipo, y eso es algo que he notado durante estos meses. Con ese tiempo que perdí pienso que ahora podría estar jugando algo más. Pero lo importante es que gracias al equipo y al club me he adaptado.

En su presentación Mauro Pérez, el director deportivo, reconoció que en medio de la negociación hubo otros clubes interesados seriamente por usted. ¿Fue así?

Sí, eso es verdad. Al inicio del verano el Granada contaba conmigo y no me permitían salir, pero al final sí me han dejado. Y ahí aparecieron otros clubes. El Tenerife, sin embargo, estuvo al inicio y estuvo al final, y eso lo agradecí. Estoy aquí por la confianza que me mostraron.

También se ha hablado de que hace cinco años, cuando acabó yendo al Cádiz, ya hubo opciones de vestir de blanquiazul...

También es verdad. Lo que ocurrió en ese momento es que tenía que elegir entre el Cádiz y el Tenerife, y mi representante y yo acabamos decidiéndonos por el Cádiz, con el que logramos el ascenso. Solo fue una cuestión de elegir.

Antes de su llegada pidió referencias, entre otros, a Jeremy Mellot. ¿Pero es consciente de que el del lateral es un caso extraño entre los franceses que han jugado en el Tenerife, y que la mayoría les ha costado triunfar?

No es el caso de Jeremy... Bueno, conmigo somos 10 de mi país, ¿no? Se puede decir que algunos sí han triunfado, que el Tenerife es un club grande y no es sencillo hacerlo. Yo al menos estoy contento y espero estar un buen tiempo aquí y lograr algo grande, a la altura del club. Compartirlo con mi compatriota Jeremy, que lo está haciendo muy bien y ya ha llegado a los 100 partidos.

Venía de jugarlo prácticamente todo tanto en el Castellón como en el Cartagena y en el Granada, y ahora le ha tocado un papel de jugador suplente. ¿Le está costando asumir este papel?

Es verdad que en mis anteriores equipos jugué casi todos los encuentros. Ahora se puede decir que también lo estoy haciendo, pero con otro papel. Eso es algo depende del míster y de cómo me vea. Al inicio es cierto que me costó bastante porque no llegué al cien por cien. Ahora ya me encuentro al máximo y solo me falta tener más continuidad. Si me toca tener más minutos, lo asumiré encantado, pero repito, eso es algo que depende del míster, que quiere lo mejor para el equipo, y el equipo es lo más importante.

Ya ha sido titular en dos encuentros, pero le falta estar en el campo los 90 minutos de un mismo duelo. ¿Se ve capacitado para ello?

Sí, sí, sí. Estoy para jugar esos 90 minutos. Lo más parecido a ello fue lo de la Copa, cuando jugué algo más de una hora, pero quizá con la tarjeta amarilla no me dio para los 90; pero sí estoy listo para cumplirlos, y cumplirlos bien.

¿Se ha sentido más cómodo con algún compañero en especial?

Me da igual. Eso se lo dejo al cuerpo técnico, que son decisiones suyas. Yo estoy para cumplir con lo que me pidan.

El verle jugar de defensa central en la Copa del Rey pudo sorprender a más de uno. Pero supongo que a usted no...

Es una posición en la que suelo jugar poco, pero es una labor que ya hice en su día. Es un puesto que también me gusta, hacía falta para ayudar al equipo, y allí estuve. Contento porque hemos pasado de ronda, que es lo más importante.

Incluso en otros equipos se le ha visto lanzando las faltas directas y algunos penaltis. ¿Se atrevería en el Tenerife?

Sí, a lo que haga falta. Como con lo demás y siempre a favor del equipo. Creo que con mi altura también puedo ayudar en las áreas, ya sea en la parcela defensiva como en la ofensiva.

Las suyas no son demarcaciones para hacer muchos goles, aunque me imagino que ya tendrá ganas de meter uno tras más de año y medio sin hacerlo...

El último fue con el Cartagena, sí; y ya en Granada tuve un papel mucho más defensivo. ¿Alguno tendré que hacer aquí, no? Si puede ser delante de nuestra afición, bien, pero si todos los goles los tienen que meter los compañeros y el equipo gana, no me importa no marcar.

Ya que habla de la afición, ¿qué sensaciones le han dejado los seguidores del equipo?

Estupendas. Me han recibido de diez, son un encanto y con ellos todo se hace más sencillo. Pese a que no se nos están dando los resultados, el trabajo es bueno, y creo que hemos jugado bien en los últimos encuentros, por lo que tenemos muchas ganas de ofrecerles algo más. Porque además, la gente ha respondido muy bien y apoyándonos pese a este mal momento. No podemos perder la ilusión; entre todos juntos vamos a salir de este pequeño bache que nos ha llevado a bajar un poco en la clasificación.

¿Qué ha ocurrido, con la excepción de la Copa, en los últimos encuentros fuera de casa? Porque solo han sumado un punto de los últimos 15.

Repito que para mí hemos hecho buenos partidos, logrando incluso ponernos por delante, como en Gijón y en Elche. Quizá nos ha sobrado el haber cometido ciertos errores. Nos quedamos con lo positivo, que es haber peleado mucho y estar con opciones hasta el final en cada encuentro. Los puntos no son los que queremos, pero estoy convencido de que estamps en el camino correcto, que dentro de muy poco cambiará la racha y llegarán las victorias.

Aún así y para tratar de cambiar el rumbo, ¿en este tipo de situación es mejor jugar a domicilio que como local con la presión que eso puede suponer?

En casa nos sentimos muy fuertes con el apoyo de nuestra gente, pero lo importante es volver a ganar. Da igual dónde. Trataremos de hacerlo contra el Amorebieta y volver a casa con tres puntos más. Estoy convencido de que regresaremos al Heliodoro con los ánimos muchos más elevados. No podemos olvidar que estamos hablando de 15 jornadas, pero en total son 42, y debemos estar tranquilos porque sabemos que el trabajo está bien hecho.

Hace menos de cinco años desde su salida del Toulousse, y el CD Tenerife es su sexto equipo en España. Pero en cambio ha firmado aquí para las próximas tres temporadas. ¿Es una declaración clara de su intención de asentarse en la Isla? ¿Es sinónimo de que Yann Bodiger ha alcanzado una etapa de madurez futbolística?

Esas cosas, en el fútbol, nunca se saben. Cuando yo, junto a mi familia, firmamos en un sitio es para comprometernos por completo. Y eso es lo que sucede en Tenerife; estoy encantado con la confianza que me han mostrado con ese contrato de larga duración. ¿Y si soy un futbolista maduro? Creo que sí y me siento listo para cualquier cosa que pudiera ocurrir. Me gustaría pasar bastante tiempo aquí, tener una estabilidad y alcanzar grandes objetivos para que el club pueda volver donde se merece.

Hablando de grandes objetivos, el curso pasado logró el ascenso con el Granada. ¿Ve algún tipo de similitud en el Tenerife?

Podemos ser optimistas sobre el resultado final, pero creo que la situación de los dos clubes no tiene nada que ver. El Granada acababa de bajar, sin apenas ilusión y con la obligación de trabajar mucho. Aquí, sin embargo, el proyecto es nuevo y la ilusión, enorme. Es evidente que este club quiere subir, se nota; pero toca tener tranquilidad y trabajar mucho. Creo que esas ganas nos van a llevar a donde queremos estar.