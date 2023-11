Asier: «Hay que cortar ya esta mala dinámica»

El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, urgió ayer a los suyos a «cortar ya esta mala dinámica» y llegó a insinuar que puede «ser peligroso» seguir en este bucle de resultados negativos que ya se extiende por quinta semana consecutiva. En este tiempo el representativo ha caído desde las plazas de privilegio y se ha alejado de forma sustancial del liderato (está ahora a 11 puntos del Leganés) y también de la zona noble. A ojos de Asier, ocurre que ahora «todo está costando un poco más» a su equipo, que firmó ante el Villarreal B su segunda derrota de la temporada en casa y su día más aciago ante la afición del Heliodoro Rodríguez.

«Si hablamos del partido, nos ha costado mucho en la primera mitad. Teníamos balón, pero quitando la ocasión de Elady y alguna más, no hicimos peligro. Además recibimos un gol que fue un mazazo. Cuando se quedaron con diez buscamos dar un paso adelante, pero entre largueros y goles anulados no hemos podido sacar el partido adelante, cuando probablemente hace un mes sí lo habríamos logrado. La derrota es mala porque entras en una dinámica negativa. El resultado no ayuda, pero tenemos que seguir», fue el discurso del profesional vasco, que se mostró «preocupado» por el hiriente 0-1 en casa.

«Creo que nos ha faltado más rapidez en la circulación en la primera parte. Luego, ellos marcan y acumulan poca gente adelante. Aún así, tuvimos nuestras situaciones», enumeró. «Tendremos que cambiar algo para conseguir resultados», fue otro de sus mensajes, en la línea del que pronunció tras la derrota en Valladolid en relación a los malos dígitos del equipo a domicilio.

Garitano dijo también que «esto ocurre en todos los equipos», en alusión a las malas rachas de resultados o lesiones. «Habrá que juntarse todavía más como grupo para salir de este bache de resultados que estamos teniendo», recetó el jefe del banquillo blanquiazul, que ya avisó de que durante los próximos días tocará trabajar la faceta futbolística pero también la anímica. «De todo un poco», puntualizó.

Recordó Asier que este resultado quiebra una dinámica casi sin máculas en casa. «El resultado es excesivo y hace daño, pero la realidad es que no hemos sacado puntos. Hay que centrarse, hacer grupo y analizar las situaciones, pero es algo que ocurre u ocurrirá a todos los equipos de Segunda», reiteró.

A la hora de explicar la composición del once, con la inesperada presencia de varios nombres en la titularidad (Jesús Belza, Elady o Teto), explicitó que sus decisiones vinieron condicionadas por la plaga de lesiones. «Queríamos mantener el dibujo que estaba funcionando en casa. Roberto López no tuvo buenas sensaciones ayer [por el sábado], por lo que iniciamos así. Pero nos ha costado tener continuidad y generar más en ataque. Ahora, todo parece más difícil. Antes, nos poníamos fácil por delante. Ahora, con cuatro o cinco ocasiones, no estamos teniendo esa fortuna. Hay que mejorar para cortar esta dinámica, que puede ser peligrosa», resumió.

Su comparecencia ante la prensa también valió para remarcar el buen papel de uno de sus hombres de banquillo, Alassan Gutiérrez, del que valoró «la explosividad y velocidad que es importante para esas fases del partido con rivales fatigados y marcador ajustado». Por su parte, el técnico visitante, Miguel Álvarez, puso el acento en la importancia del 0-1, en el oficio mostrado por sus hombres y en el valor del triunfo para cortar su mala racha.