El CD Tenerife marcó dos goles que fueron anulados por fuera de juego y remató una vez al larguero, pero se quedó a cero en un partido que disputó con superioridad numérica a partir del minuto 44, por la expulsión de Abraham. Su rival, un Villarreal B que llevaba cuatro jornadas seguidas sin sumar, ejecutó a la perfección un plan que le sirvió para adelantarse (24'), rozar el segundo gol hasta que se quedó con un futbolista menos y resistir para acabar ganando.

La segunda derrota de los blanquiazules en casa (0-1) alarga una mala racha que ya dura cinco encuentros, tramo en el que el equipo de Asier Garitano solo pudo quedarse con dos puntos de 15. Quién lo iba a decir cuando el Tenerife se puso líder en la décima fecha, gracias a sus 21 puntos (ahora tiene 23). Desde entonces, empates con el Levante y el Mirandés y tropiezos ante el Elche, Valladolid y Villarreal B. Por cierto, con dos goles anotados y seis en contra.

De entrada, el Villarreal B no se comportó como esos filiales que quieren el balón de principio a fin, independientemente del rival que tengan delante y el campo en el que jueguen. Le dejó la iniciativa al Tenerife y se protegió con orden. Esa propuesta permitió que los locales dominaran con cierta comodidad, pero sin la profundidad necesaria para generar peligro. El bloque amarillo ejerció de rompeolas ante un adversario que tocaba y tocaba en una zona de baja influencia. Faltaba el factor sorpresa, algo de ruptura e improvisación, una mayor amplitud en las bandas para que los laterales se convirtieran en alternativas de pase al área. Así transcurrieron los primeros 20 minutos. Y como si todo hubiera estado programado, a partir de ese momento, el filial empezó a abrirse. Fue entonces cuando empezaron a descubrirse ciertas carencias en el juego del Tenerife, algo de desorden por momentos. Porque a jugadores como Carlo Adriano, Gelardo u Ontiveros no es costó tanto adueñarse del centro del campo con un fútbol ágil y de ideas claras. Y como una cosa lleva a la otra, los blanquiazules empezaron a llegar tarde a la presión, a dejar huecos donde antes no existían, a pasarlo realmente mal... Pascual, un delantero que apunta alto, inauguró el variado repertorio ofensivo del Villarreal B en el minuto 21'. Löic Williams apareció para taponar su remate. En la siguiente aproximación, llegó el gol de Fores (24'). Tasende colgó la pelota desde el costado izquierdo, Pascual lo dirigió con la cabeza al palo contrario y su compañero emergió para batir a Soriano casi sobre la línea. Magistral maniobra de estrategia de los amarillos, deficiente respuesta defensiva de los blanquiazules.

El tanto envalentonó al Villarreal B y descolocó a un Tenerife que, pese a todo, llegó a marcar, pero en un remate de cabeza de Enric Gallego anulado por fuera de juego (28') . El giro de guion fue tan drástico, que el conjunto de Miguel Álvarez tuvo un par de veces en sus botas el 0-2. Soriano despejó un chut de Lanchi (31') y luego salió ganador en un mano a mano con ese mismo futbolista (33').

Pasado el susto, el Tenerife tiró por primera vez en los tres palos en el minuto 34. Nacho, aprovechando un pase atrás de Teto, señaló el camino. Su intento acabó en las manos de Iker Álvarez.

Pero el Villarreal B siguió a lo suyo, pleno de confianza, en fase creciente, descarado. Un pase a la espalda de Mellot estuvo a punto de resultar fatídico. Lo evitó Nacho para robarle el balón a Pascual cuando se disponía a superar a Soriano (32'). A esas alturas, lo mejor para el Tenerife estaba siendo el resultado.

Pero el encuentro le dio una ventaja inesperada al Tenerife antes del descanso. En una acción aislada, Teto recuperó la pelota cerca del área rival y fue derribado por Abraham cuando se disponía a encarar a Iker Álvarez. No hubo gol, pero sí tarjeta roja directa al defensa.

El escenario había cambiado. Tocaba intentar remontar un 0-1 ante un Villarreal B con un futbolista menos. Para facilitar las cosas, Asier Garitano introdujo dos variaciones tras el intermedio: Bodiger y Ángel por Jesús y Sergio González.

El efecto fue inmediato. Cómo no. El Tenerife regresó al campo dispuesto a poner pronto una solución a un partido que se le había complicado. Enseguida se notó la presencia de Ángel. Dinámico, rápido, vertical. Y con gol. Porque el lagunero coló el balón en la portería en el minuto 59, pero la acción quedó invalidada por un fuera de juego que tuvo que recibir la confirmación del VAR. El Villarreal B tenía suficiente con resistir con Iker Álvarez y nueve futbolistas de campo, pero tampoco renunció a acercarse al área contraria. Eso sí, lo hizo de manera puntual gracias al talento de Ontiveros, que se las arregló para volver a poner a prueba al salvador Soriano (61'). Justo después, Garitano metió en el campo a Roberto López y a Buñuel, y quitó a Elady y a Teto.

Era cuestión de insistir, de desgastar la resistencia del Villarreal B de la manera que fuera, puede que con más corazón que cabeza, a golpe de empuje y aglomeración y no tanto con claridad de ideas. El cronómetro corría en contra de los blanquiazules. Así cayeron un par de ocasiones claras, ambas, resueltas por Iker Álvarez a favor del filial, primero a disparo de Gallego (68') y luego tras un remate de Roberto López (77').

El Villarreal B achicaba agua como podía, incluso lejos de su portería, como cuando dispuso de una falta directa lanzada por Tiago (82'), con posterior ensayo de Collado. Pero el mérito del conjunto castellonense no estaba en esas pequeñas dosis de juego ofensivo, sino en su capacidad para aguantar frente a un Tenerife volcado en la búsqueda de, al menos, el empate. Un desafío al que se unió Alassan en la recta final.

El canterano agitó todavía más el frente de ataque de un equipo que lo intentó una y otra vez, pero sin la puntería necesaria. Y también sin suerte, porque José María Amo llegó a cabecear al larguero tras recibir un pase de Nacho en el minuto 86. De ahí en adelante, con seis minutos de alargue, la cascada de remates fue constante. Pero el Villarreal B se salió con la suya y se llevo del Heliodoro un triunfo cargado de mérito.

Ahora, el problema lo tiene el Tenerife. La baja producción, de dos puntos de los últimos quince, no borra al representativo de la lista de aspirantes a luchar por el ascenso -la Liga acaba de entrar en el segundo tercio del calendario-, pero no es la mejor compañera de viaje. La visita al Amorebieta se presenta ahora como la solución de emergencia.