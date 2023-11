En la plantilla del CD Tenerife hay bajas por lesión, pero también hay altas. Asier Garitano confirmó este viernes, en rueda de prensa, que Fernando Medrano llegará a tiempo de participar en el partido de este domingo ante el Villarreal B, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, después de recuperarse de la rotura muscular que sufrió el 14 de octubre en la visita al Mirandés. En cambio, están descartados José León, Mo Dauda, Waldo Rubio y Luismi Cruz, así como Javi Alonso, por la lesión de larga duración que sufrió en la parte inicial de la pretemporada.

El entrenador avanzó que, si no surge ningún contratiempo en la sesión de trabajo del sábado, Medrano estará en la convocatoria. «Ha trabajado con el grupo y sus sensaciones son buenas», destacó. «Completó las tres semanas que suelen durar las roturitas y ya está bien, sus sensaciones son óptimas y se ha incorporado al grupo», continuó el guipuzcoano. «Si no pasas nada, podrá estar para competir el domingo», añadió.

Por contra, Luismi Cruz tendrá que seguir esperando. Su caso es llamativo, dado que llegó a viajar con vistas al triple compromiso a domicilio de la semana pasada, en Elche, Compostela y Valladolid, pero no terminó de sentirse listo para competir y volvió parar. «No tiene buenas sensaciones», aclaró Asier. «Hemos bajado su nivel de entrenamiento para que se vaya sintiendo cada vez más seguro. Cuando tienes una lesión muscular, el mejor médico es un mismo y si él no está a gusto, hay que dejar que esté tranquilo y darle confianza para que vaya poco a poco», comentó sobre un futbolista que no juega desde el Tenerife-Racing del Santander del 3 de octubre.

¿Por qué tantas lesiones en tan poco tiempo en el Tenerife? «Es parte de todo esto, ocurre en muchos equipos por la forma de entrenar, por la intensidad, por los partidos, por los cambios de temperatura... Podemos buscar un montón de situaciones que lo justifican, pero es mucho más sencillo:es fútbol y pasa. Pero cuando ocurre en un período determinado con gente de la misma posición, saltan las alarmas», explicó.

En definitiva, la lista de bajas está formada por José León, Javi Alonso, Waldo Rubio, Mo Dauda y Luismi Cruz, y la de altas, por Fernando Medrano y por José Amo, que vuelve tras cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de tarjetas amarillas. Son algunos de los argumentos con los que llega el Tenerife a la cita de la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion. El objetivo pasa por ganar después de dos empates y dos derrotas. «No nos tenemos que volver locos, sino intentar recuperar la versión que dimos hace 15 días en casa ante el Levante, y no sacamos el partido adelante, pero estuvimos bien (0-0)», opinó Garitano, cuyo concepto de rival es muy alto, a pesar de que el Villarreal B se presentará en el Heliodoro con una racha de cuatro encuentros seguidos sin sumar. «Ellos no van a cambiar su idea de juego por los resultados, porque tienen el objetivo claro de prepararse bien para llegar al primer equipo, y tienen mucho talento», avisó el entrenador delTenerife.