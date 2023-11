El CD Tenerife siente «una preocupación constante» por el aluvión de lesiones que se están acumulando en la disciplina del primer equipo blanquiazul, entre ellas las más recientes de Waldo Rubio, Mo Dauda o Luismi Cruz, que no podrán jugar este domingo contra el Villarreal B. Uno de los consejeros de la institución, Santiago Pozas, reveló ayer en la SER que han realizado una inversión muy potente para mitigar este problema «que perjudica al grupo y perjudica al club», apuntó. «Hemos hecho ya un desembolso importante en aparataje de primer nivel que no tienen ni siquiera algunos equipos dePrimera División. Queremos avances en la diagnosis previa, control del futbolista para evitar lesiones musculares... Porque al final, si hay bajas todos resultamos perjudicados. No es una cuestión fácil de resolver y, ahora mismo, tenemos una muy mala racha en la enfermería», declaró.

Ampliación de capital. Una vez más, Pozas se refirió al procedimiento abierto en el club blanquiazul y que aprobará el 12 de diciembre la Junta General. En este sentido, subrayó con rotundidad que el propósito de fijar como precio de las nuevas acciones una tarifa simbólica (10 euros), como así avanzó EL DÍA, es para favorecer una participación masiva en la venidera ampliación de capital. «El fin principal es fortalecer al club. Va a haber o ya ha habido diferentes ampliaciones de capital en Levante, Zaragoza, Sporting... Todos buscamos robustecernos económicamente, y en este caso la ampliación estaba ya prevista en el plan estratégico que planteó el presidente cuando nos incorporamos al consejo de administración», aseveró. Un Tenerife mejor. El ejecutivo blanquiazul se mostró convencido de que la ampliación de capital repercutirá positivamente en todos los sentidos. «El Tenerife va a estar más saneado y más fuerte para abordar objetivos deportivos, pero también otros sociales o tecnológicos que están en nuestra hoja de ruta. Hay otras ampliaciones en otras entidades que son para cancelar créditos o resolver deuda, pero aquí lo que habrá es una aportación dineraria que entrará directamente en tesorería», manifestó el consejero. El papel de los minoritarios. «En el fondo todas las decisiones se han tomado mirando el interés del aficionado. Las ampliaciones fortalecen a las entidades. Ypara que todo el mundo pueda acudir, se ha establecido como precio único 10 euros. Desde esta tarifa, cada simpatizante que disponga de una acción podrá comprar dos más. Sí he leído comentarios y elucubraciones... pero al final si los accionistas minoritarios participan, el mapa accionarial será el mismo que ahora. Incluso podría darse la situación de que el porcentaje de modificación fuese mínimo. Aquí todo depende del papel que tenga el accionista minoritario, que queremos sea muy protagonista», dijo. En esta dirección, el club ya ha iniciado los contactos con varias agencias de publicidad para emprender una campaña explicativa muy potente. Fichajes. Pozas reiteró que pronto serán muy numerosos los clubes que acudan a la vía de la ampliación para disponer de mayores recursos en el área futbolística. «El control económico es cada vez estricto y eso ha hecho que la inversión en la parcela deportiva haya ido cayendo en la mayoría de equipos de Primera y Segunda. Por eso la idea de LaLiga es que los clubes dispongan de un mayor caudal económico para contrataciones. La ampliación de capital una herramienta que tenemos ahí y que nos permitirá hacer fichajes en invieron si lo necesita nuestro primer equipo. La ampliación hará que nuestra masa salarial suba, y que tengamos un margen mayor», confirmó. Las cifras. «Nosotros confiamos en que incluso un 90% de la inyección económica de la ampliación pueda ir para la parcela deportiva. Eso nos daría un margen amplio para afrontar incorporaciones en la medida que las determine la dirección deportiva. Si es necesario, el club tendrá recursos suficientes en el mercado de invierno, si bien también seguimos trabajando en patrocinios y en otras vías de ingresos. Pero el mercado principal es el de verano y ahí podremos disponer de unas cantidades muy superiores a las de este año», corroboró el director general blanquiazul. Obras en el Heliodoro. Pozas no quiso profundizar en la aportación ya confirmada por parte del Cabildo Insular para obras en el Rodríguez López(dos millones de euros en 2024)porque cree que es la corporación presidida por Rosa Dávila la que ha de explicar si esa será la inversión final;o si habrá todas, como así parece por la gran magnitud de la remodelación prevista. Pero sí confirmó los plazos previstos y la intención de que la maquinaria administrativa «avance con la mayor celeridad posible»para llegar al año del Centenario de la instalación con la posibilidad de celebrarlo como la ocasión merece. Tienda museo. «Ya hemos pedido al Cabildo poder disponer de uno de los espacios del Heliodoro para tener una tienda museo que permita un recorrido amplio por la historia del club y del Estadio. Es una de las nuevas áreas de negocio que están funcionando en otros equipos de Primera y Segunda. En la corporación son receptivos y es uno de los aspectos esenciales de la reforma que se va a ir acometiendo. Cuando el diseño de la remodelación esté terminada, la tienda y el museo irán ahí», detalló el director general, ilusionado por lo que viene y satisfecho de los avances acaecidos en su primer año en el cargo.