Optimismo y confianza. El presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, ve «opciones reales de que el ascenso a Primera» se produzca esta misma temporada, objetivo para el cual apuesta por trabajar «poniendo todas las energías». En una aparición en televisión en la que defendió la ampliación de capital prevista en el representativo –en el programa Conecta Canarias– aseveró que confluyen «varios motivos favorables» para que este curso sea exitoso y desemboque en el ansiado cambio de categoría.

«Se ha confeccionado una plantilla muy interesante. El 90% de los jugadores viene de temporadas anteriores, por lo que hay una cohesión muy interesante; y los fichajes que se han llevado a cabo mejoran ampliamente lo que teníamos», analizó. «En este primer tercio de la temporada hemos tenido algunas lesiones importantes y esperamos superarlas, pero con este cuadro técnico estamos en buenas manos. Y luego, la afición está entregada», apuntó.

En varias oportunidades, el dirigente blanquiazul destiló ambición y fe en las posibilidades del Tenerife. «Aquí el objetivo central es ascender, porque el fútbol en Primera División es otra cosa, tanto desde el punto de vista económico como también el deportivo. Lo digo en relación a la sociedad a la que procuramos servir. Debemos tener todos los medios a nuestro alcance para llegar a la meta», apuntó en alusión a la ampliación de capital, que supondrá la inyección en las arcas del club de más de tres millones que permitirán ir con garantías al mercado de fichajes.

«Si uno no trabaja, no llega la suerte. La ampliación de capital nos va a fortalecer. Si necesitamos fichajes, pues para hacerlos; y si no, para prepararnos para la próxima campaña. El reto está ahí. Por supuesto si podemos conseguir el objetivo este año, mejor que mejor», sugirió Rivero, quien no quiso fijar fecha de caducidad para un mandato iniciado hace un año y que presenta un balance altamente favorable. En este tiempo se ha logrado firmar «un récord de abonados y devolver la ilusión a mucha gente».

«Paulino Rivero es lo de menos. Lo importante es que seamos una entidad fuerte, cohesionada y sólida. Estamos haciendo un buen trabajo en el medio plazo. Hay que trabajar a dos velocidades:la velocidad corta es ascender cuanto antes; y con el faro largo, el trabajo debe ser en la cantera. Ahí tenemos ya convenios con clubes de todas las islas que aglutinan a más de 7.000 jugadores y 800 entrenadores. Esa dinámica es la que nos debe llevar no solo a descubrir talento futbolístico, sino a penetrar en toda la sociedad de Tenerife y en todos sus rincones. Queremos ser una entidad más querida, más próxima y más cercana», completó el presidente.