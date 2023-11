Luismi Cruz no es sinónimo de victoria, pero sí de magia, desequilibrio, desborde y dibujos animados. El diamante del que todos hablaban hasta que cayó lesionado en la novena jornada es un futbolista capaz de marcar las diferencias. «Y de generar dudas en nuestros rivales», asegura Mauro Pérez, director deportivo de los blanquiazules, quien echa en falta –como todos– el decisivo factor Luismi. No parece casual que la peor racha de resultados y sensaciones del Tenerife coincida con la ausencia del andaluz, que desapareció de las alineaciones de forma forzosa tras el Tenerife-Racing y a quien se espera a corto plazo sobre el tapiz del Heliodoro. De momento, sigue siendo duda para el compromiso del domingo contra el filial del Villarreal.

Las últimas cinco han sido semanas sin guarismos felices y sin la presencia chispeante del futbolista cedido por el Sevilla y tasado en 1,2 millones de euros. Una serie de partidos en los que Asier Garitano ha buscado recambios y soluciones, pero ninguno con el fuste y nivel de Cruz, titular siete de las nueve veces que estuvo disponible para el cuadro técnico.

El de Puerto de Santa María arribó al representativo cuando la pretemporada tocaba a su fin y no tardó ni unas horas en inscribir su nombre en las alineaciones de Garitano. «Venía preparado», recuerda el míster, que le dio galones de titularísimo desde que arrancó la competición. Sumó 89 minutos contra el Real Oviedo, el partido completo en la victoria de Huesca, fue titular también contra el Zaragoza... y así, hasta ganarse la etiqueta de casi indiscutible. Sus números hablan por sí solos, pero más aún las sensaciones, como así describe Mauro. «Es un futbolista que produce dudas a los rivales. Es un futbolista rápido, encarador, capaz de adaptarse a varias posiciones y, sobre todo, con margen de crecimiento», indica.

Para Pérez, se daban muchas circunstancias para pensar que la de Luismi podía ser una operación interesante. «Ya había logrado destacar a lo grande en goles y asistencias en otra categoría; y nos demostraba que estaba listo para hacerlo también un escalón más arriba. Pero sobre todo destacaría sus ganas de venir. Como para Ángel, Tomeu o Roberto, para Luismi también fuimos la primera opción», destaca.

Crucial en el éxito de la operación, el consejero Juan Guerrero ya ni recuerda «cuántas veces hubo que ir» a Sevilla para avanzar en los flecos de una cesión con propina: 1,2 millones que puede valer la adquisición definitiva de los derechos del futbolista. Es un jugador cuyo peso específico se demuestra cada vez que juega; pero que también se echa en falta cuando no está. Los números realizadores del Tenerife han caído en picado durante las jornadas de ausencia de Cruz: un triunfo, dos empates y dos derrotas en este tiempo.

Fue un 8 de octubre –se cumple un mes hoy– cuando Luismi cayó en el parte médico como lo han hecho también otros jugadores relevantes del representativo (el último de ellos, Waldo Rubio). «Microrrotura de aductor del muslo izquierdo», podía leerse en un informe que cayó como una ducha de agua fría en el despacho del cuadro técnico. Empezó a faltar Luismi justamente cuando mejor estaba; pero es que además coincidió su ausencia con el tramo más exigente del calendario. No estuvo contra Levante, Elche, Valladolid... y el equipo lo notó. Ahora, Asier y los suyos se aferran al decisivo factor Luismi para pensar que la remontada pueda comenzar pronto (aunque no es seguro que juegue el sábado). Obviamente no hay un solo motivo para explicar el mal momento de resultados del representativo; pero ayudará a recobrar sensaciones que esté en liza Luismi. Pieza elemental, como rubrica la estadística.