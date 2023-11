David Rodríguez Ramos (Santa Cruz, 2000) se ha convertido en una de las grandes sensaciones del comienzo de curso en Primera RFEF. Clubes que preguntan por su progresión, rivales que le vigilan con lupa y agentes que empiezan a indagar sobre sus inicios, evolución y méritos. Sus colores en la actualidad son los del Antequera –equipo revelación de la categoría y cuarto clasificado de su grupo– pero su ADN es blanquiazul y su futuro pasa por el representativo. Así se lo prometió el presidente Paulino Rivero en el momento de rubricar su último contrato, el que le garantiza plaza fija en la próxima plantilla del CD Tenerife.

Cuenta David que necesitaba una cesión como ésta para terminar de explotar como futbolista. «Obviamente la experiencia anterior en el Tenerife me ha servido de mucho. Entrenando al lado de jugadores de tanto nivel aprendí mucho: cómo dosificarme, cómo interpretar el juego... pero me faltaba jugar», responde desde su nueva plaza en el tercer escalafón del fútbol nacional.

ARodríguez le está sonriendo todo en su primera experiencia fuera de casa. «Creo que tomé la mejor decisión posible. Había otros equipos detrás de mí, pero me gustó el proyecto del Antequera», afirma. Lo que nadie podía sospechar, tampoco él, es que el cuadro malagueño iba a ubicarse incluso por encima de los grandes gallitos de la categoría y estaría cuarto a estas alturas. «Lo que me ofrecía este club era justamente lo que buscaba, también el estilo de juego;y ahora se están viendo reflejadas las consecuencias de una buena decisión», presume.

David se muestra convencido de que cuando vuelva al Tenerife la próxima campaña lo hará «como un futbolista más curtido». «Al final, aquí me estoy formando en todos los sentidos y me estoy convirtiendo en un jugador más hecho», presiente. «Adquirir experiencia y sumar partidos me está valiendo para tomar las mejores decisiones en cada momento; es algo que no coges si no juegas», sentencia. Y desde unas sensaciones inmejorables sobre el verde, la confianza de su entrenador y el cariño de la grada, también los números acreditan su salto cualitativo. Lo que más llama la atención es su registro de kilómetros por partido. Como si fuese el Corredera de Primera RFEF, los casi 12 que promedia por jornada le confirman como un auténtico portento físico que sorprende a propios y extraños. Encantados con su rendimiento, en el cuadro técnico del Antequera solo lamentan no poder quedárselo por más tiempo, pues su préstamo tiene fecha de caducidad: 30 de junio.

Entretanto, en El Maulí hacen cábalas respecto al rival que les tocará en suerte en la Copa del Rey. Podría ser el Tenerife, pero en tal caso David no podría jugar, como tampoco Yeremy, figura clave para que decidiera elegir este destino y que ahora se recupera de una inoportuna lesión.La directiva blanquiazul se aseguró –antes de que salieran– de evitarse cruzárselos en el camino. No los quiere el Tenerife de enemigos, más bien sí como aliados en un futuro no muy lejano. El que les falta para terminar su formación y reemprender el camino a casa.