Respiro en la enfermería del CD Tenerife

Aseguró Asier Garitano antes del partido de ayer en Pucela que no piensa «estresarse» esta temporada, tampoco por las lesiones, la gran cruz del Tenerife en este primer tercio de la competición pero también el peor mal endémico en la categoría. «Miramos solo lo nuestro porque es lo que tenemos más cerca, pero en el Valladolid pasaron el viernes dos futbolistas por quirófano, cuando llegamos a jugar al Elche no podía jugar Sergio Léon y luego han perdido también a Fidel o a Borja Garcés», ejemplificaba el míster blanquiazul, quien niega la mayor. No es el suyo el único equipo al que estén masacrando las malas noticias en la enfermería.

Más bien al contrario, cree Asier que empiezan a ver la luz al final del túnel. Para este partido más reciente recuperó a tiempo a Nikola Sipcic, que completó «tres buenos entrenamientos» antes de viajar y el jueves se sumó a la expedición. Ayer ya anotó su nombre en la convocatoria y para el Villarreal B será uno más, dando respiro a una demarcación golpeada por los contratiempos, el más reciente la sanción a Amo, que también podrá jugar el próximo domingo. Las buenas noticias alcanzan al mediocampo, donde Aitor Sanz dejó atrás una larga lesión que le apartó 12 semanas de la competición oficial y ahora ya lleva dos partidos aportando. «No necesita reivindicarse porque todos sabemos quién es, pero le vino bien jugar los 90 minutos ante el Compostela, muchos más de los que esperábamos», asiente Asier, que ya ha dado sobradas pruebas de que el capitán es un elemento de vital importancia. Y no solo por sus galones y veteranía. Superado el primer tercio de la competición oficial, el Tenerife suma más de una decena de lesiones importantes que han afectado a casi todas las líneas (solo se salva la portería). En defensa han caído casi todos en alguna ocasión y el club espera brotes verdes en la evolución de Medrano, uno más en la larguísima lista de afectados por una rotura o microrrotura fibrilar, diagnóstico que en su día también recibió Sipcic, en su caso cuando estaba con la selección. No obstante, como así admite Garitano, las peores noticias han sido las lesiones graves, entre las que se cita las de Aitor, Javi Alonso y José León. Afortunadamente, dos de estos tres futbolistas han podido esquivar el quirófano y uno de ellos ya está de vuelta. La última mala noticia en confirmarse ha sido la caída a la enfermería de Mo Dauda, con tan mala suerte que se lastimó al sacar un córner el día antes del partido de la Copa, ahí donde iba a ser titular. Las pruebas realizadas en las últimas horas en un hospital de Valladolid apuntan a una baja de tres semanas que podría ser preludio de la salida del ghanés en el mercado invernal. Mejor pálpito ofrecieron los resultados de los exámenes practicados a Luismi Cruz, a quien el Tenerife echa en falta como el comer. No está roto y su magia podrá volver al domingo al tapiz del Heliodoro. La enfermería da respiro.