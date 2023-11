Álex Corredera lamentó en zona mixta que en ocasiones se utilice el videoarbitraje «para chorradas» y que en cambio no valiese para anular el tanto que permitió al Valladolid ponerse por delante. Muy crítico con el uso que se hace del VAR, recordó que en la mayoría de ocasiones estos tantos se invalidan en Segunda División.

«Sylla va a rematar, se eleva por encima mía y busco molestarle sin cometer penalti. Se queda en el suelo y Monchu hace un buen golpeo, pero en directo y en la repetición Soriano me dice no que lo tape, sino que le influye en tomar una decisión porque no sabe qué va a hacer Sylla, si rematar, meter la pierna, no hacer nada… En Segunda, estos goles siempre se anulan. Y ya ni me sorprende que no vaya a ver la jugada. A veces, creo que no quieren ayudarse con esa herramienta. En ocasiones, se usa para chorradas y, en este caso, ni la han usado», criticó el gerundense.