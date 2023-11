Pablo Hernández, jugador del CD Tenerife: "Hay detalles que me hacen pensar que será un gran año"

Está siendo una temporada muy especial. Así ha sido desde que me hicieron ficha profesional porque estoy cumpliendo un sueño que tenía desde chico. Así que intento aprovechar la oportunidad cada vez que se me da, tanto en la liga como en la Copa del Rey y ahora por supuesto pensando en Valladolid y muy contento con el pase de ronda que logramos el miércoles en Santiago.

¿Qué supone para un tinerfeñista de cuna tener un sitio en el equipo de sus amores?

El fútbol para mí lo es todo y tengo el honor de que estoy en el club de mi vida, en el equipo de mi tierra. Cada oportunidad que me dan trato de aprovecharla como si fuera la última, muy agradecido a quienes me han dado la confianza.

¿Cómo recuerda la fecha en la que le asignaron el 20 y se confirmó que tendría ficha con el primer equipo? ¿Fue aquel uno de los días más importantes de su vida?

Si te soy sincero, en un principio no sabía si me iba a ir o me iba a quedar. ir. Estaba en un momento de sí pero no. Ycuando me confirman por fin que me hacen ficha, la alegría fue inmensa y acabó la incertidumbre. Felicidad pura. Fue una sensación muy bonita y desde entonces solo quedaba seguir trabajando y tratar de aprovechar cada situación que me presentase para ayudar, para ser útil al equipo.

Le ha llegado la oportunidad con 22 años. Antes, un sinfín de vicisitudes y un par de equipos claves para entender su trayectoria.

Sí, como bien dices he pasado por distintas etapas y varios equipos: Candelaria, Juventud Laguna y fue luego cuando llegué aquí al CDTenerife. No fue nada fácil, al final hay mucho sacrificio detrás. Hay que ofrecer mucho, poner empeño y creer. Es fundamental creer que se puede, de verdad.

¿Fue siempre mediocentro?

Siempre, siempre. De seis o de ocho, da igual, pero esa siempre fue siendo mi posición sobre el campo.

El otro día había 17 años de diferencia con su pareja en el medio, nada menos que Aitor Sanz. ¿Qué se siente al jugar junto al capitán?

Aitor Sanz es un referente. Jugar con nuestro capitán es una gran ayuda para mí porque todo me lo pone fácil. Es una persona excepcional, un capitán ejemplar y un compañero perfecto. A mí personalmente me ha ayudado mucho. Ya ocurrió así en la final del Trofeo Teide, de la que tengo muy buenos recuerdos contra el Villarreal B y otra vez el miércoles contra el Compostela. Siempre agradecido de que esté cerca de mí y me lo ponga todo tan fácil.

¿Qué le transmiten los veteranos que ya han pasado por situaciones como la suya?

Ahí Ángel es un buen espejo donde mirarnos y es una suerte tenerlo en la caseta. Él ha estado donde nosotros en su etapa de juventud. Nos da consejos, nos insiste en que si no nos salen las cosas no nos vengamos abajo. Siempre trato de escuchar con atención lo que nos dice gente como él, como Aitor Sanz... Son referentes para el vestuario y sus recomendaciones se agradecen.

Quizá con la llegada de Bodiger empeoraran sus perspectivas de jugar y sentirse importante. Pero el míster le está dando minutos:le dio la alternativa en liga, ha disputado dos partidos, el miércoles otro más en la Copa... ¿Feliz con el protagonismo que está teniendo?

Estoy bastante contento. Hay bastante competitividad en mi posición y eso hay que tenerlo en cuenta. Son jugadores contrastados los que han traído y hay mucho nivel en los que ya había: Corredera, Sergio González... Al final en el grupo y en mi demarcación hay mucha variedad de recursos. Así que en Santiago me hayan dado 90 minutos y poder aprovecharlos es como para estar realmente contento. Para mí, la Copa es igual de importante que la Liga.

Quienes mejor le conocen y los entrenadores que le tuvieron a sus órdenes cuentan que podría valer para jugar donde Corredera. Pero sobre todo donde Sergio. ¿Se ve preparado para ambas facetas y funciones?

Sí, estoy preparado para todas las opciones. Estoy cómodo de seis o de ocho;y creo que puedo compaginar con cualquiera de los mediocentros que hay.

De sus declaraciones sorprende su aplomo pero también la tranquilidad con la que está asumiendo tantos cambios en tan poco tiempo. ¿Es la serenidad su mejor virtud?

Trato de estar tranquilo siempre. Al final del verano sí hubo muchos altibajos pero soy una persona muy serena, intento que nada me afecte o me distraiga. No me considero una persona egocéntrica, que esté crecido ni mucho menos. Trato de centrarme en el día a día, en el trabajo, en los entrenamientos... y ya está.

¿Cómo se ve al Tenerife desde dentro? ¿Creen que hay mimbres para hacer algo grande esta temporada?

Desde dentro se ve que hay recursos. Te diría sobre todo que hay buen grupo, y eso se nota. Incluso cuando salen los que menos minutos están teniendo en liga lo hacen bien, cumplen y se toman las cosas en serio. El equipo está siempre metido y eso hace que, siendo la temporada larga y exigente, todos estemos enchufados para cuando se nos pida que juguemos. Eso y también la calidad de la plantilla me hace pensar que pueda ser un gran año. Hay detalles que apuntan a eso.

Decía Asier esta semana que quería verle en acción. ¿Qué le transmite el míster?

No he oído sus declaraciones pero esto es fútbol profesional y cualquier oportunidad que te dé hay que aprovecharla al máximo. Yo le estoy muy agradecido.

¿Le gustaría quedarse hasta el final o piensa en una posible salida en el mercado de enero si se acentúan las dificultades para hallar protagonismo?

Obvio que quiero quedarme. Puede ser un bien año y lógicaente me gustaría quedarme, pero vamos a ver qué pasa de aquí a enero pero sí que mi deseo sería permanecer en el club y ver qué pasa.

¿Nota un giro en la cantera?

Desde que entraron ciertas personas en el club ha habido un buen cambio. Yo espero que el B suba y pienso que lo va a conseguir, sí o sí. Y además hay muchos compañeros cercanos a mí que están pisando fuerte. Se ve hay cantera. Solo había que confiar.