«Me he sentido bien. Tenía muchas ganas de volver a jugar un partido y ha ido según quería», confesó el arquero titular del Tenerife en la Copa del Rey, Tomeu Nadal. «Después de dos meses sin competir, las sensaciones han sido buenas. Entreno al máximo para, cuando llegue el momento de competir, estar preparado», adujo el profesional balear, muy feliz por el resultado y porque la clasificación blanquiazul para la siguiente ronda le brindará la opción de seguir sumando minutos. El siguiente compromiso en la competición del KO será en diciembre, falta por ver ante qué rival. «Era importante no encajar y pasar la eliminatoria para todo el grupo, ya que te da posibilidad de acumular minutos a aquellos que no podemos jugar tanto el fin de semana. Hemos hecho un partido serio. No era fácil por la climatología. Y pese a ser de dos categorías inferiores, el Compostela ha demostrado ser un buen equipo. Hemos estado sólidos, el objetivo era pasar y, si era con portería a cero, mejor», indicó el guardameta. «La Copa te da la oportunidad de acumular minutos. La temporada en Segunda es larga, ya que pasan muchas cosas por lesiones o sanciones, y todos hemos de estar preparados», completó.