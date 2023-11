El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, dio por satisfactoria la prueba de San Lázaro e incidió en que el representativo logró el objetivo para el que había venido a Santiago de Compostela: pasar de ronda e inscribir su nombre en el sorteo del próximo martes en Las Rozas. «Hemos logrado lo que buscábamos», indicó el preparador vasco, quien además arrimó al lado de las noticias positivas el reestreno de Aitor Sanz –no jugaba desde la jornada inaugural– y los buenos minutos del grancanario Isaac Hernández en su estreno con los mayores.

Asier quiso incidir en todo momento en el «poderío» de un rival como el Compostela, al que ve con recursos para pugnar por el ascenso a Primera RFEF. «Estamos hablando de un buen equipo, capaz de generar ocasiones, con recursos y que viene de hacer ocho goles en los últimos dos partidos. El fútbol va de aprovechar los buenos momentos y luego saber sufrir; es lo que hemos hecho», anotó. «El Compostela tiene un buen equipo, que obliga a ser competitivos porque si no puede suceder lo que le ha ocurrido a otros: recibir muchos goles ante ellos o sufrir, como ha ocurrido a otros clubes profesionales en esta eliminatoria de la Copa», apuntó.

Se le preguntó a Garitano si era una obligación pasar de ronda y respondió que «la única obligación era competir y darlo todo». «Eso le he dicho a los jugadores y han cumplido, pero es difícil cuando cambias a un equipo entero: con siete u ocho futbolistas nuevos, no es sencillo», aseveró.

En su particular relato de la contienda, admitió que el Tenerife fue de más a menos. «Hemos salido bien, nos hemos puesto por delante, pero el rival es potente y te ha generado situaciones. Hemos estado ordenados y consiguiendo lo que queríamos: llevarnos la eliminatoria», reseñó. Dicho lo cual, pasó de lo colectivo a lo individual y remarcó las buenas sensaciones con las que acabó el primer capitán de los blanquiazules, Aitor Sanz, en el día de su vuelta a la competición.

«Mi idea era poder quitarlo pero finalmente el partido ha estado apretado y lo hemos mantenido hasta el final. Le he preguntado y me ha dicho que ha ido bien; me alegro mucho. Antes cuando le sacaban amarilla se le quitaba, pero hoy [por ayer] ha aguantado bien tanto con tarjeta. Hay muchos jugadores que han estado muy bien y son de los que menos juegan», indicó antes de nombrar a Teto, Elady, Alassan, Nacho o el portero Tomeu Nadal.

Respecto al experimento que formuló para el centro de la defensa, con Bodiger en el once, aseguró que el francés «tiene buena salida de balón y altura para defender». En este sentido, manifestó que se guardó en el banquillo a elementos como Loïc Williams o Belza para utilizarlos el sábado, pero finalmente apostó por darles carretes en la segunda mitad. «Seguro que con más minutos el contexto sería otro, pero estoy feliz», reseñó respecto al rol de los suplentes.

En el momento de valorar el estreno de Isaac, sugirió que «seguro está feliz por su debut». «No es fácil saliendo del banquillo, siendo lateral y con el Compostela apretando, pero ha estado bien», dijo del zaguero grancanario. «El equipo está respondiendo y compitiendo bien. Hemos tenido momentos de adversidad y dificultad, pero creo que salimos reforzados. No miro solo el resultado, aunque sea lo más importante. Me quedo con que hemos tenido respeto y humildad sobre el rival, lo cual es clave para seguir siendo competitivos», completó Asier, feliz y con el objetivo cumplido.