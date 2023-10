Asier Garitano aseguró que el Tenerife sí le da «importancia»a la Copa del Rey, competición en la que debutará este miércoles buscando el pase a la segunda ronda con el Compostela como rival. La cita, en San Lázaro, a las 11:00.

«Sabemos que ganarla, no la vas a ganar», dijo refiriéndose a equipos de Segunda División como el Tenerife y a las opciones que tienen de levantar el título copero. «Pero le damos importancia», añadió un técnico que guarda gratos recuerdos de esta competición. «A los que venimos de abajo, nos gusta», confesó pensando en su etapa en el Alicante, el Alcoyano e incluso el Leganés. «Estando en Segunda B era chulo tener la posibilidad de jugar contra equipos de Primera. Ahora queremos mantener esa misma humildad», comentó.

El guipuzcoano aseguró que el Tenerife tendrá la «obligación de darlo todo» en el duelo con el Compostela. «La dificultad será grande», avisó convencido de que tampoco hay «muchas diferencias» entre los dos equipos. «Estamos hablando de una plantilla hecha para ascender, reforzada con futbolistas importantes que la temporada pasada jugaron en Segunda División. En las dos últimas jornadas, con un nuevo entrenador, venció y marcó ocho goles en total. Le puede ganar a cualquiera», apuntó el técnico del Tenerife.

La Copa se abre un hueco en el exigente calendario liguero. En un momento del calendario en el que el equipo blanquiazul lleva un balance de dos puntos de los últimos nueve en Segunda División, Garitano confesó que no tiene la «intención» de estresarse. «Puedo estar más o menos contento, pero no me van a ver estresado», aclaró.

Con todo esto, reconoció que el Tenerife debió sumar en el Martínez Valero, el pasado sábado (2-1 ante el Elche). «Sabiendo que no es fácil sumar fuera, pudimos haberlo hecho. Nos pusimos por delante y nos fastidió bastante no haber sacado algo positivo. Pero en una temporada se dan partidos así, y nos tienen que servir para saber que si te pones 0-1 fuera de casa, hay cosas que tienes que cambiar», opinó dejando entrever que no le convenció el manejo de la situación por parte de sus futbolistas a partir del gol de Mellot en el inicio del segundo tiempo.

Con el Tenerife sexto a las puertas de la decimocuarta jornada de Liga, Asier destacó que «los objetivos se van cumpliendo». «Hay muchos equipos por encima de los 20 puntos y eso no es fácil. Y si estás ahí, es para estar contentos en cuanto a la situación clasificatoria. A partir de ahí, tendremos que mejorar cosas. Pero estamos donde queríamos y los objetivos se están cumpliendo», remarcó.

«La idea es estar en el grupo de los diez primeros, cerca de los mejores. Ojalá sea así hasta Semana Santa, que es cuando se denotan las diferencias. Ahora es cuestión de intentar sumar. Y es mejor ser primero, segundo o tercero que séptimo u octavo, pero todo va a cambiar. Parecía que el Zaragoza iba a ganarlo todo y no ha sido así, y el Eibar estaba en descenso en agosto y ahora lleva siete triunfos en las últimas ocho jornadas. Cada equipo tendrá sus momentos», finalizó el técnico del Tenerife.