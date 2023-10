El CD Tenerife se desvía del camino en medio del doble compromiso liguero a domicilio, en Elche, donde perdió el sábado, y Valladolid, para debutar este miércoles (11:00) en la Copa del Rey, competición que, a estas alturas, representa más una obligación que un aliciente para los equipos de superior categoría. Con un formato más que consolidado, la primera ronda se resuelve a partido único en la casa de los pequeños. En este caso, el noveno clasificado del Grupo I de la Segunda RFEF, el Compostela, se enfrenta al sexto de LaLiga Hypermotion, el Tenerife. En juego, en 90 o 120 minutos e incluso en la tanda de penaltis, el acceso a la segunda ronda copera, programada para la primera semana de diciembre. El premio casi seguro para la escuadra de Míchel Alonso sería medirse a un rival de Primera. Los de Asier Garitano tendrían que superar otra eliminatoria para verse en esa situación.

El Tenerife cambia de registro tras pasar por su tramo menos productivo en Liga, consistente en la suma de dos puntos de nueve: empates con el Mirandés y el Levante, en Anduva y el Heliodoro, y la derrota en el Martínez Valero. Pese a ello, sigue en los puestos de promoción de ascenso, con un punto de ventaja sobre su rival del próximo sábado, el Valladolid.

En el José Zorrilla tratará de hacer algo que no consigue desde el 3 de septiembre, ganar en campo contrario. Para abrir boca, se toma muy en serio el reto de vencer en San Lázaro y avanzar en la Copa.

El último precedente sirve de aviso. La temporada pasada, tras cumplir el trámite de eliminar a un Tercera, el Lealtad, el representativo falló en el duelo contra un Primera RFEF, el Pontevedra.

Por contra, tampoco queda tan lejano el recuerdo de dos participaciones mucho más exitosas en esta competición. En la 19/20, el Tenerife se cruzó en el Rodríguez López con dos oponentes de Primera, el Valladolid y el Athletic. Y en la 20/21, repitió la experiencia con el Villarreal, esta vez sin público, como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Son ejemplos que demuestran que no es tan descabellado que se incluya en el calendario la visita al Heliodoro de un equipo de LaLiga EA Sports. Sería a comienzos de 2024, en los dieciseisavos de final.

Antes, el Tenerife tendrá que debutar en la Copa con un triunfo en Santiago. Lo intentará con una alineación inédita. Se supone que descansará el portero titular en Liga, Juan Soriano, para que Tomeu Nadal se estrene como blanquiazul.También tendrán una plaza segura, tal como avanzó Garitano, jugadores como Aitor Sanz, de vuelta a la normalidad después de la lesión de rodilla que sufrió en la primera jornada, Pablo, que jugará de inicio por primera vez, Elady, sin minutos desde la derrota en El Molinón, o Alassan, cuya última presencia en un once se produjo en el duelo copero de la campaña pasada contra el Lealtad, en el que aportó el primer gol.

Para completar el puzzle, el técnico no podrá colocar las piezas de los futbolistas que habían quedado descartados para el encuentro con el Elche, los lesionados Javi Alonso, José León, Fernando Medrano y Nikola Sipcic, y tampoco las de dos que sí viajaron a la Península el viernes pero no formarán parte de la convocatoria, Luismi Cruz, por unas molestias musculares, y Mo Dauda, a causa de un pinchazo que notó al sacar un córner en el último entrenamiento. El ghanés iba a ser titular en Copa.

Se supone que Garitano aprovechará para darle un respiro a los jugadores con más carga de partidos, es decir, a Mellot, Sergio González, Corredera, Roberto López, Waldo Rubio y Enric Gallego. Conviene que lleguen frescos a la cita liguera del sábado en Valladolid.

No se incluye en este grupo a José Amo, ya que se perderá el compromiso en Pucela por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. El sevillano saldrá de inicio ante el Compostela. La duda está en su acompañante. La escasez de especialistas casi obliga a que sea Loïc, a no ser que Asier improvise utilizando a otro jugador. No parece que vaya a arriesgar con Sergio.

Y en el frente de ataque, acento tinerfeño, con Teto en el puesto de Roberto López, Alassan en una banda y, probablemente, Ángel.