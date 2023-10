Nacho, suplente y con oferta

El propósito es proteger al grupo, evitarle distracciones y que haya el menor número posible de contratos perecederos en junio. La propiedad y el consejo de administración quieren alejarse a toda costa de un final de temporada donde el club esté jugándose un objetivo importante (la promoción o el ascenso directo) y alguno de sus efectivos pueda estar priorizando su situación personal frente al bien colectivo. De ahí el empeño de la comisión deportiva en cerrar las renovaciones cuanto antes, en un contexto temporal que acaba en diciembre, puesto que a partir del año próximo todos estos jugadores no renovados estarán facultados (según la reglamentación FIFA) para entablar conversaciones con terceros.

A Nacho se le considera un futbolista importante aunque durante este curso haya perdido protagonismo y titularidades en favor de Fer Medrano. Tampoco jugó el sábado, cuando Asier prefirió a Aitor Buñuel a pierna cambiada. Martínez llegó proveniente del Real Valladolid con un amplio recorrido en la mochila y durante el ejercicio anterior resultó muy relevante para Luis Miguel Ramis, que le utilizó en 36 compromisos oficiales, en 33 con la etiqueta de titular, hasta cumplimentar 2.912 minutos. Fue la temporada de las últimas cuatro en la que más jugó; y además adornó su currículo con dos goles, a Sporting y Las Palmas.

Futbolista experimentado, con pasado en los filiales de Osasuna y Getafe; y los primeros equipos de Rayo y Valladolid, ha competido en Primera y Segunda División siempre con un rendimiento aceptable. Explica Mauro Pérez que esta política de renovaciones no obedece solo al interés en corresponder al rendimiento ofrecido por los jugadores sobre el campo de juego, sino sobre todo a la voluntad de «primar la fuerza del grupo» y huir de situaciones espinosas que se han producido en otros clubes en años pretéritos –también en el Tenerife– cuando las negociaciones de renovación o salida han provocado tensiones en un momento decisivo del año.

El club zanjó la mayoría de renovaciones más complejas en verano, empezando por la de Corredera, que ejerció un efecto llamada sobre otros futbolistas que dudaban si quedarse. Así, a continuación también suscribieron nuevos contratos Sipcic, Waldo y Mellot; y más recientemente lo ha hecho Gallego. En el club dan por hecho que firmará igualmente Buñuel, por un año; y se espera la respuesta de Nacho para reducir casi a la mínima expresión el número de casos pendientes. La comisión deportiva no descarta que lleguen a buen puerto las conversaciones con José León, que ha quedado en dar una respuesta al club a lo largo de los próximos días tras lesionarse de la rodilla. En cambio, casi sin margen para una solución favorable queda el caso de Soriano.

Asier decide no sumar a Otero

El CD Tenerife decidió ayer mantener inalterado el grupo de expedicionarios que se desplazó hasta la Península el pasado viernes y desestimó la opción de incorporar a Marcos Otero, futbolista del filial que participó con el B en el derbi chico contra Las Palmas Atlético y que esperaba noticias por parte de la comisión deportiva.La baja para Pucela de José Amo por acumulación de amarillas podía hacer conveniente la incorporación al grupo del canterano, que ya estuvo presente en la convocatoria para el reciente partido liguero en Anduva contra el Mirandés no sumó minutos entonces y es un central del total agrado de Asier. No obstante, el cuadro técnico trasladó anoche a la dirección deportiva que puede tirar con lo que ya tiene.A cinco días del duelo de Pucela, la opción más potable para jugar ante el Valladolid es retrasar la demarcación de Sergio González y que éste sea la pareja de Loïc en el eje de la retaguardia. Entretanto, Amo podría tener minutos este miércoles en San Lázaro contra el Compostela.Los jugadores del representativo están instalados desde ayer en Santiago, donde algunos optaron por acudir al escenario de su partido copero y ver in situ a su rival en su duelo liguero contra el Valladolid B. La ciudad gallega será el centro de operaciones para el equipo insular desde hoy hasta el viernes, día que se desplazarán en guagua hasta Valladolid. Hasta entonces, han solicitado permiso para ejercitarse en las instalaciones municipales del Concello de la localidad.