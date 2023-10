Desazón en el cuadro técnico del CD Tenerife tras encadenar tres victorias consecutivas sin ganar, otras tantas salidas seguidas sin alegrías y, por consiguiente, posiblemente salir (hoy o mañana) de los puestos de privilegio por vez primera desde que comenzó esta temporada. Asier Garitano, entrenador del representativo, lamentó que el equipo no supiera administrar la ventaja que, una vez anotado el tanto de Jeremy Mellot, ponía al Tenerife provisionalmente en la primera posición de la tabla.

«Creo que ha sido un partido bastante igualado. En la primera mitad les hemos contrarrestado bien y les hemos dificultado mucho su salida de balón; jugaban mucho en largo y las segundas jugadas las ganábamos nosotros. Ante un rival como ellos, que en casa te generasen tan poco, el partido estaba bien para nosotros», relató el profesional vasco.

«En la segunda mitad sí queríamos atacarles un poco más y la hemos empezado bien, hemos hecho un buen gol y luego hemos regalado. El Elche te puede hacer goles y te puede generar por el talento que tiene; pero ganando un partido fuera de casa por 0-1, recibir un contragolpe así no puede ser si queremos estar con los mejores. Yel segundo gol ya lo hemos visto, prefiero no opinar. El fútbol es un juego de errores y hoy [por anoche] hemos cedido en acciones en las que debimos ser más contundentes», apuntó.

«No se puede regalar», resumió Garitano, quien cree que el equipo que dirige se lo puso muy fácil a su contrincante. «Solo hay que ver de dónde vienen los goles», sugirió.

«Para un equipo que quiere estar con los mejores, esto no puede ser. Ya nos ocurrió en Miranda de Ebro, casi una jugada igual, solo que entonces no acabó en gol. El problema no es lo que hayan hecho ellos;el problema hemos sido nosotros. Con lo difícil que es ponerte por delante, recibir este tipo de goles fastidia mucho. Nos ha faltado talento como equipo y cortar determinadas situaciones en campo contrario. Si no, será todo muchísimo más difícil», lamentó el jefe del banquillo blanquiazul.

Competir de verdad

«El que menos errores comete, normalmente suele ser el que está más arriba que otros. Nos ha faltado competir de verdad», aseveró Asier, que echó en falta mayor intensidad en determinadas fases del encuentro. «El ambiente a favor, los estados de ánimo... todo eso influye. No tenemos que dar pie ni facilitar esas situaciones, sobre todo cuando depende de ti. Pero la dificultad es grande y cuesta mucho ganar fuera de casa;necesitas hacer muchas cosas bien para tener opciones. Ysobre todo, controlar todo lo que puedas manejar y no regalar», sentenció.

A la hora de referirse a algunos nombres propios, Garitano habló de los minutos que le dio a Mo Dauda en la segunda mitad y subrayó que «tampoco ha estado mal». «El partido ha ido un poco para ellos después del empate y no hablaría solo de Mo, sino en general. El partido ha ido en esa dirección», adujo. Yen cuanto a Luismi Cruz, apuntó que «con el paso de los días irá a mejor», pero recordó en todo caso que «hacen solo tres semanas de la rotura y viendo cómo iba el partido, no estaba para él». En cambio sí apostó Garitano por Alassan, que volvió a ofrecer un rendimiento muy notable.

En cuanto a la composición del once y a la ausencia de Nacho Martínez en el costado izquierdo, reseñó el entrenador que «el Elche es un equipo muy rápido y dinámico», así que creía que para tapar a Nico Fernández era una buena solución apostar por la presencia en el costado de Aitor Buñuel, novedad en el equipo titular.

Acabó Asier haciendo referencia al partido del miércoles en la Copa del Rey, una competición que el técnico considera «muy importante». «Igual que no regalamos día sde entrenamiento, tampoco podemos regalar partidos; y es muy importante cómo se presente el equipo en Santiago. Jugaremos contra un rival que ha estado en Primera División y quiero ver con qué humildad nos presentamos allí. Es importante afrontar cada día con la máxima atención, pero la puesta en escena tiene que ser buena», demandó.

Se le preguntó también por la amarilla a José Amo, que acarrea suspensión, y apuntó que en el eje de la retaguardia se quedan solo con Loïc. «Tenemos que protegernos de estas situaciones», dijo.