Asier Garitano no da por perdido a Mo Dauda. Ni mucho menos. El entrenador se aferra al «talento» del extremo ghanés para pensar que terminará siendo productivo para el Tenerife en la competición. De momento no ha emergido ese rendimiento. En sus nueve partidos jugados en la Liga 23/24, tres de ellos como titular, ha estado lejos de su verdadero nivel. Sin ir muy lejos, ante el Burgos fue protagonista por una expulsión a pocos minutos del descanso y en el encuentro contra el Levante se mostró desacertado en casi todo.

Pero su entrenador no se rinde. Relaciona el momento que vive Dauda con las rachas que pasan todos los futbolistas. «En el día a día, entrena francamente bien, y eso es algo muy importante», contó. «Lo único que tenemos que hacer los que estamos fuera, es ayudar al jugador, porque es un chico que tiene talento, velocidad, gol...», argumentó el técnico del Tenerife sabiendo que «a veces no te salen las cosas», sin más. «Lo principal es que tiene talento, y a mí me gustan los jugadores con talento, velocidad y gol», insistió.

Con todo esto, aseguró que tendrá la «paciencia necesaria» para extraer la «mejor versión» de Dauda. «Como entrenador, le doy tranquilidad, no vamos a perderlo en ningún momento», garantizó sobre un futbolista que cumple su segunda campaña en el Tenerife.

En la anterior tampoco estuvo a la altura de lo esperado. Comenzó con buen pie, marcando un golazo en Ipurua en una primera jornada que, sin embargo, no sirvió para que el Tenerife puntuara. Luego, tras encadenar cuatro actuaciones como titular, cayó lesionado por un fuerte golpe en la zona lumbar. De ahí en adelante, la intermitencia fue su incómoda compañera de viaje. Solo al final, en las dos últimas jornadas, recuperó las buenas sensaciones con un par de goles, al Burgos y al Real Zaragoza.

Pero el presente ha vuelto a difuminar la figura de Mo, situación que representa un reto para Garitano, que no es partidario de aconsejarle al tinerfeñismo la misma paciencia que él mismo se aplica en este caso, ya que «la gente ya le está dando mucho al equipo» y se da cuenta de que Dauda «es un jugador que se esfuerza y no es apático», aunque suele elegir «mal» a la hora de intervenir en el juego o, simplemente, no consigue que le «salgan las cosas». Garitano sostiene que es algo que «pasa y pasará» en el fútbol. «Y llegará un día en el que marcará un gol, porque tiene talento, y en ese momento también intentaremos darle normalidad», concluyó Asier Garitano.