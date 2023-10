Nino: «El CD Tenerife está recogiendo los frutos por hacer las cosas bien»

Estoy muy contento, trabajando con los chavales del Elche. Estamos en un muy buen momento y el futuro ya se verá. Paso a paso, sigo pensando que el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Yo busco avanzar, aprender de otros entrenadores que puedan enseñarme y el fútbol ya dirá dónde nos pone.

¿Qué espera del Elche-Tenerife del sábado en el Martínez Valero?

Tiene buena pinta. Gran partido, nada que ver con el amistoso de la pretemporada. Hay puntos importantes en juego y ya cambia la situación. Es un partido de sábado a la noche, con un Elche que viene en la mejor racha de la temporada y no pierde desde hace cuatro semanas. Será un partido bonito para el espectador, también por la zona de la clasificación en la que llega el Tenerife.

¿Cómo ve al Elche?¿Le ha costado adaptarse a su nueva dimensión?

Como bien dices, así es. Yeeso pasa casi siempre. Esta categoría requiere una adaptación a ella, no tiene nada que ver con la Primera y cualquier rival te puede pintar la cara. Se está viendo en algunos resultados muy sorprendentes, pero es que ocurre todos los años. El Elche está en ese proceso y la mejor manera de adaptarse es sobre los buenos resultados. Veo al equipo que se va enganchando poco a poco. Tiene buen plantel, quizá le falta un poco de gol porque ocasiones genera y buen juego también lo hace. Se le han escapado puntos por la falta de puntería, pero insisto en que tienen argumentos.

En verano cuando hablamos por última vez no contábamos con las salidas que iban a producirse. Yen el Elche han sido muy notables, por ejemplo la de Lucas Boyé.

En las áreas es donde se finalizan los partidos y donde se deciden los resultados. Habiendo bajas de los jugadores que se han ido en la parcela ofensiva tal vez encuentres la explicación a esa falta de gol. Pero confiamos en que el equipo suba un poco el nivel y siga sumando puntos.

Del Tenerife que usted conoció quedan pocos futbolistas en nómina, pero sí está Angel, que ha vuelto a casa.

Creo que más allá de la edad tenemos a un futbolista donde el compromiso, la pasión y la ilusión está por encima de todo. Eso te lo va a garantizar Ángel durante todo el año. No sé si ha tenido problemas físicos o no, pero una vez coja la racha, va a acabar en números notables. Más allá del DNI hay muchos otros factores. Y él es un delantero superdotado. Lo conozco de siempre y apuesto por Ángel, sí o sí.

Ya lleva tres goles, un par de ellos marca de la casa, muy suyos.

Absolutamente. El gol no se pierde, se lleva y además se persigue, que es algo que Ángel además entrena. Da igual la edad o los años, que te aseguro que seguiremos viendo muchos goles made in Ángel.

¿Ha visto muchos partidos de Segunda esta temporada?¿Cómo ve la categoría?

Veo mucho fútbol. De Segunda, de Primera... y otra vez lo que se repite en esta categoría es la igualdad. Hay seis o siete equipos ya bien posicionados, que se ven candidatos, entre ellos por supuesto el Tenerife. Esto es largo y aún habrá margen para que otros se enganchen. Pero ya estamos viendo cuáles son aspirantes al ascenso directo y a la promoción. Tenemos una Segunda bonita, igualada y con hombres desequilibrantes. Hay muchos nombres que hacen de esta liga una de las más reñidas de Europa.

¿Del Tenerife qué ha visto?

Cuando estás en una situación así, es que te funciona todo. Hay un gran entrenador, un gran grupo, una gran afición y todos tiran para el mismo sitio. Pienso que tiene una muy buena plantilla donde no hay margen para la relajación porque el compañero te pasa por encima. No es sorprendente que el equipo esté cuarto y haya sido líder. Ya olía bien en verano y las cosas se estaban preparando bien. Eso me consta que es así. El trabajo da frutos y por algo es que estén ahí arriba.

¿Y qué me dice del Heliodoro lleno?

Pues que me recuerda al de mis tiempos. Muchas veces me pongo los partidos del Tenerife solo por ver la grada. He tenido la suerte de estar en el Heliodoro y en el Martínez Valero, jugar con dos aficiones muy entregadas y muy sentimentales, de las que te llevan en volandas. Les das uno y te devuelven el triple. Los jugadores pueden sentir orgullo porque estar defendidos por aficiones tan entusiastas es una maravilla.

¿Pero volverá a la Isla para disfrutar aunque sea como aficionado?

Me lo debo, me lo debo. Se me ponen los puntos de punta al recordar Tenerife y ojalá que pueda volver, pero para celebrar algo grande para toda la Isla. Un ascenso a Primera sería maravilloso vivirlo.