Convenios que hacen patria, acuerdos que siembran tinerfeñismo. Hasta la fecha solo se conocía la visión del CD Tenerife respecto a los lazos que ha estrechado en los últimos tiempos con hasta 47 clubes de cantera en seis de las islas del Archipiélago (aún falta llegar a La Palma). Sin embargo, es en el testimonio de los equipos pequeños donde se percibe la verdadera dimensión e importancia del acercamiento del representativo hacia todos ellos. «El cambio en el Tenerife es real, la diferencia con la etapa anterior es la noche y el día», coinciden los portavoces de todos los clubes consultados al respecto.

David Delgado, del Bahía Santiago, expone que el proceso de vinculación con ellos «comenzó con una conversación con Juan Galarza» que les transmitió su voluntad de que el Tenerife estuviese representado en otras islas. «Luego el trato con el presidente ha sido sensacional. La idea es cambiar un poco el chip del Tenerife, salir de la capital y, sobre todo y lo más importante, dejar de ser un club antipático. Quizás lo era por el tema del centralismo, que su ámbito de actuación se ceñía solo a Santa Cruz, pero también por la gestión anterior. Ahora quieren ser un club de todos», continúa en su relato.

Pedro Mora, director deportivo del Águilas, asegura que en su caso las gestiones las inició Julio Durán. «No teníamos la menor duda de que debíamos unirnos y colaborar. Es algo que tenía que haberse hecho desde hace mucho tiempo, pero no pudo ser por la forma de manejarse de la anterior gestión», apunta. Retoma David, desde La Gomera. «El club nos da asesoramiento para la base. El Bahía Santiago es un equipo bastante modesto. Van a proporcionarnos recursos, formación y también ayuda en algunos ámbitos a los que no tenemos acceso, como la psicología, cada vez más necesaria. Si necesitamos algo del Tenerife, el Tenerife nos lo va a dar, y no hablo solo del tema estrictamente deportivo. Por ejemplo el convenio con Hummel para que los clubes afiliados podamos vestirnos y equiparnos a un mejor precio. No es lo mismo que vaya a negociar el Bahía Santiago que lo haga el Tenerife en nombre de todos nosotros», añade.

El representante del sureño equipo del Águilas asegura que el acuerdo les hace más fuertes: «Ante cualquier incertidumbre o duda, se ha roto esa barrera que había en etapas previas. Ahora sí vamos a poder acudir para lo que sea a nuestro club representativo. El Tenerife es de todos, no como antes, y además lo están demostrando. Este acuerdo conlleva muchas cosas: cercanía, calidez, sentido común... Si necesitamos a un psicólogo o a un médico del Tenerife, lo vamos a tener; si un club de El Hierro necesita unas invitaciones para niños con necesidades, las va a tener. Y así vamos a crecer, juntos, entre todos», explica.

Para el Tenerife, la parte nuclear de estos convenios es evitar en la medida de lo posible la fuga de talentos a otros destinos como Las Palmas o algunos clubes peninsulares punteros. En todo caso, David Delgado puntualiza: «Se nos ha recalcado que este convenio no es una obligación, tampoco para los niños conveniados. Solo irán al Tenerife si ellos quieren. Lo que sí quiere recalcar el club al que represento es que ahora sí han metido a gente que sabe, a personas de fútbol y a un presidente con un proyecto serio. El cambio es radical. Es que quieren convertir al Tenerife en la Real Sociedad, y nos lo creemos. Van por el buen camino», explica.

Aunque prefieren mantener las cifras con discreción, sí confirman que existen unos números «establecidos» por si acaban aportando jugadores al Tenerife. «Es algo así como unos derechos por su formación y las cantidades son considerables», esgrime un dirigente de otro club con convenio firmado. Sin querer dar su nombre y apellidos, revela que antes había equipos «que escondían a sus talentos el día que venía a verles el Tenerife».

«Antes había una barrera, ahora ya no. El jugador que ellos crean que puede ser interesante mejorarlo en su cadena de filiales, lo cederemos con mucho gusto. Para mí es la vertiente más positiva del convenio, porque nos hace crecer a todos», explica Pedro Mora. Queremos que nuestros canteranos triunfen, lleguen y además lo hagan de blanquiazul. Eso nos haría sentir plenamente realizados», añade Delgado.

«Era difícil tenernos contentos a todos y lo han conseguido», apunta Miguel Miranda, del Tacoronte. En el caso de los clubes gomeros, la iniciativa tiene algo de extraordinario. «Para los niños lucir el escudo del Tenerife en el pecho es lo máximo. Antes era casi inviable para un gomero o un herreño disfrutar de una excursión para ver al Tenerife. Eso genera pertenencia. Son pequeños pasos hacia algo muy grande», advierte. «En poco tiempo, se ha avanzado mucho», celebran todos al unísono. Es un brindis por la unidad, un brindis por el Tenerife.