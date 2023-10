El duelo de aspirantes, el partido entre el cuarto y el tercero, el que midió al segundo mejor local y al visitante con más puntos, acabó en tablas. El Tenerife hizo lo que pudo para evitarlo. Fue superior en casi todas las fases y mereció ganar, pero le faltó el gol ante un rival que solo ha encajado uno a domicilio. Cuando el equipo de Asier Garitano había avanzado sin empates, ya lleva dos seguidos. Pasos cortos que forman parte del guion de una competición tan igualada, también para los que están en el pelotón de cabeza.

La tarde empezó con una sorpresa en la alineación. Asier Garitano recuperó el 4-2-3-1 tras hacer coincidir en Anduva a dos delanteros, Gallego y Ángel. El once fue más o menos el esperado. Nacho ocupó el lugar dejado por el lesionado Medrano. Quedaba por despejar la duda del encargado de ejercer de extremo o interior derecho. No estaba Luismi Cruz, aún convaleciente de una rotura muscular. Ahí podían encajar Dauda, como ante el Burgos, Teto, Waldo en un carril en el que no luce tanto... Pero no, el técnico innovó con el debut como titular del canterano Jesús Belza, cuya participación con el primer equipo se había reducido a los minutos finales del encuentro contra el Zaragoza, que no era poca cosa para un jugador que había dado el salto al primer equipo con la pretemporada ya iniciada.

La apuesta, en general, funcionó de inmediato. El Tenerife empezó mucho mejor que un Levante que no se «presentó« en el Heliodoro hasta la media hora de juego. Los 30 minutos iniciales fueron blanquiazules por todo, por actitud, dominio, criterio, profundidad, recursos, anticipación... Solo faltó el gol. Bueno, en realidad sí cayó uno, pero quedó invalidado tras la revisión de una acción en la que, por lo visto en las pantallas, Roberto López había centrado en posición de fuera de juego para que Sergio González acompañara el balón a la red (3').

Entregado, sin saber cómo tapar las vías de acceso, el Levante se las arregló para evitar males mayores ante el despliegue de un Tenerife que había salido con las ideas muy claras. Entre otras, la de hacer daño por los costados, en los que Calleja había tenido que improvisar como consecuencia de las bajas -entre ellas, la del exblanquiazul Álex Muñoz-. Ahí extrajo todo su potencial ofensivo un activo Nacho para juntarse con Waldo y percutir una y otra vez. Pero el Tenerife estaba siendo mucho más que eso. También se apoyaba en las diagonales para buscar la espalda de los defensas, lo intentaba con un juego más elaborado en el que probablemente faltó algo de precisión, dispuso igualmente de un par de faltas con barrera -Waldo y Alexandre Corredera- que no llegaron a inquietar a Andrés. Vamos, una producción ofensiva más que suficiente para lograr algo que no pasó, marcar un gol. Y no fue por no perseverar. En esa primera hora se registraron siete remates, no todos bien dirigidos y sin contar el de la jugada del gol anulado de Sergio. En cambio, en el otro campo no pasaba nada de nada, Juan Soriano era un espectador más.

Con este panorama, Calleja realizó algunos retoques, movió a algunos futbolistas dentro de la alineación para reforzar las bandas. De esta manera, logró que el último cuarto del primer tiempo fuera más equilibrado. Esta etapa coincidió con una tregua concedida por un Tenerife que había bajado la intensidad y ya no ocupaba tanto el campo contrario. Tampoco así pasó grandes apuros en defensa. Como mucho, un centro cazado por Bouldini que terminó con el balón en la red, pero sin efecto en el resultado, dado que el asistente había levantado la bandera por fuera del juego del pasador. El balance atacante granota se había quedado en un remate de Oriol tapado por la defensa (28’). Muy poco para un equipo con cartel de aspirante al ascenso, un Levante dispuesto a sacarse la «espina» de la derrota sufrida en el Heliodoro la temporada pasada, tal como había advertido su entrenador en la previa.

Lo cierto es que no pudo vengarse. Estuvo muy lejos de conseguirlo, pero tampoco salió tan mal parado como hace unos meses. Seguramente, dio por bueno el empate que se mantuvo durante una segunda parte más pareja. Aún así, siempre fue el Tenerife el que estuvo más cerca de romper la igualdad. No llegó a contar con una ocasión clara, con un remate limpio, pero no dejó de buscarlo, ni en los 10 minutos que añadió el árbitro. Garitano puso de su parte refrescando el ataque con Ángel, que llegó a coincidir con Gallego durante 10 minutos, Mo Dauda -en lugar del lesionado Jesús Belza-, desafortunado una vez más, o el vertical Alassan. Pero no hubo manera. Intenciones y voluntad más que eficacia en los metros finales. Fue la respuesta a un Levante que fue más agresivo en el descanso. Los valencianos volvieron al césped con la intención de que no se repitiera el frío arranque. Ejercieron una presión más alta y, por momentos, tuvieron más el balón. Ese paso adelante tampoco erosionó lo suficiente la resistencia tinerfeña. Dani Gómez (47') y Rober Ibáñez (71') mejoraron ligeramente la estadística visitante en los remates, sin crearle muchos problemas a Soriano, que sí tuvo que intervenir para atrapar un balón tocado por Postigo con la frente, tras un saque de esquina (74'). Fue la única parada del guardameta blanquiazul.

Por contra, Andrés sí tuvo que estar más atento. Porque el Tenerife pudo recuperar su frecuencia ofensiva en la última media hora con apariciones de Waldo (60'), Ángel (63' y 64'), Gallego (65'), Alassan (81') y, ya en el alargue, de José Amo y Mellot. Pero la superioridad no tuvo el premio del gol y el encuentro terminó en un empate sin reproches.