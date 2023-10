Álex Corredera habló del tanto anulado a Sergio González en el cuarto minuto de la primera mitad y sorprendió al decir que «tenía claro que [el árbitro] lo iba a anular».

«He visto que no tenía muchas ganas de darlo, ya fuera por un bloqueo o lo que sea. Si tiran las líneas no hay nada que interpretar, si lo pitan no hay nada que decir. Pero yo tenía la sensación de que lo iban a anular por algo», anotó el mediocentro.

«La sensación es agridulce. Hicimos las cosas bien y no hay que desmerecerlo, pero el empate nos sabe a poco. Hemos minimizado a un rival que venía haciendo las cosas muy bien y con grandes jugadores, pero nos ha faltado acertar. Ahora hay que seguir remando si queremos seguir arriba», verbalizó el gerundense tras firmar otro grandísimo partido ante un candidato al ascenso.

Lo que dijo Asier

También la rueda de prensa de Asier Garitano pivotó en buena medida sobre la acción del gol que no subió al marcador.

«Yo lo he celebrado porque pensaba que era un gol claro. Ellos pedían mano y lo habían; protestaban algo que no tenía nada que ver con la anulación del gol, que pregunté y me dijeron que se invalida por fuera de juego. Yo no lo he visto, es una pena para nosotros, pero hay personas encargadas de esta cuestión y si lo han anulado, será porque eso han visto», describió.