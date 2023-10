La inmediatez, una enemiga inevitable

Hay lesiones y lesiones, las provocadas por un mal movimiento o por un golpe, y las que se generan por una situación de estrés o fatiga de un ligamento o un músculo. En el Tenerife hay un poco de todo. Entre las primeras, cargadas de mala suerte, se incluyen las de Javi Alonso, Aitor Sanz –ya superada– y José León, una rotura, una distensión y una fisura de los ligamentos de la rodilla. Las demás tienen más que ver con el desgaste de una competición que va a toda prisa. Al menos, esa es la conclusión que extrae Asier Garitano, un entrenador que conoció en primera persona la parte amarga de la carrera de un futbolista, ya que también sufrió una rotura de ligamentos de rodilla, y que tiene la teoría de que los resultados urgentes suelen dejar sus secuelas.

«Ahora lo queremos todo de inmediato», reflexionó el técnico en la víspera del Tenerife-Levante, un partido al que los dos equipos llegan con bajas. «Ves cómo se están viviendo las jornadas y te das cuenta de que el fútbol ha ido cambiado, porque antes, las primeras vueltas eran un poquito más alegres y tranquilas;la gente iba a ver el fútbol y los equipos se iban posicionando», recordó Asier antes de describir la realidad de una competición que es cada vez más exigente. «Ahora se juega cada jornada como si fuera la última, y se nota por cómo celebran los triunfos los futbolistas y los aficionados, tanto en el Tenerife como cuando jugamos fuera», continuó Garitano, que encuentra en el fútbol un reflejo de la sociedad actual. «Es la forma de vivir que hay ahora, la inmediatez, el deseo de quererlo todo rápido; es todo intenso y explosivo y esa situación genera situaciones de lesiones musculares que se ven en todos los equipos», resumió haciendo una distinción entre los inconvenientes de este tipo que han afectado a la plantilla blanquiazul. «La pena son los problemas de rodilla que han tenido Javi, Aitor y ahora León, porque lo demás, lo de Niko, Luismi, Elady y Medrano, lo tienes que asumir porque puede ocurrir en una competición tan complicada, fuerte y dura para los jugadores», argumentó Garitano.

La decisión de León. El entrenador calificó como «buena noticia» el camino tomado por José León de seguir un tratamiento conservador. «Lo peor es tener que pasar por el quirófano y, después de consultarlo con gente que te puede dar confianza, ha decidido tener un período de tranquilidad para ver si dentro de un tiempo, cuando se sienta bien, puede empezar a trabajar en el campo», planteó Garitano, convencido de que una operación habría obligado a León a perderse lo que queda de temporada. «No será un tiempo perdido, sino un tiempo que va a ganar», añadió refiriéndose a las semanas que pasará el defensa completando el tratamiento. «No tiene por qué pasarle absolutamente nada. Gente muy especializada en rodillas le ha dicho que puede utilizar esa vía para no operarse y volver sin ningún plazo a entrenar y competir», continuó.

Álvaro Romero. El extremo fichado en verano por el Tenerife fue operado en abril de una rotura de ligamentos. Seis meses más tarde está empezando a participar en algunos ejercicios con sus compañeros. Garitano no oculta que Álvaro Romero está cada vez más cerca de ser uno más en la preparación de los partidos, pero prefiere no meter prisas. «No hay plazos, va progresando y se está incorporando al grupo después de haber estado cuatro o cinco meses con un readaptador. Está haciendo algunas tareas, pero no sabemos cuándo va a jugar», aclaró.

Sin excusas. El entrenador no pierde ni un segundo en lamentarse por la mala racha con las lesiones. «Si tenemos problemas, buscamos soluciones», afirmó dándole valor al equilibrio que distingue a su plantilla. Es más, ni siquiera se distrae con lo que pueda pasar en el mercado de invierno. «Pienso en lo inmediato, porque el fútbol es ahora, así que me centro en sacar el máximo rendimiento a los jugadores que hay», apuntó dejando la actuación en la ventana de enero para los dirigentes. «Supongo que el club está trabajando en ello», deslizó Garitano.