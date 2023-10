CD Tenerife y Levante UD, a la caza del líder

CD Tenerife y Levante UD, los equipos derrotados en las dos últimas finales de la promoción de ascenso a Primera, vuelven a intentarlo. Para los tinerfeños, ya queda lejana la decepción del duelo definitivo perdido contra el Girona en 2022. El trauma está superado. Después de una temporada de medianías, comenzaron la 23/24 dentro del pelotón de cabeza, con indicios de no tener la menor intención de salir de ese grupo. La herida de los valencianos es mucho más reciente. El 17 de junio de 2023 se les escapó el regreso a la máxima categoría por un penalti de VAR a favor del Alavés en el tiempo añadido de la prórroga. El mérito está en haberse reciclado como firmes aspirantes sin aparentes daños heredados de aquella dura experiencia. Con once jornadas celebradas, blanquiazules y granotas se enfrentan este sábado situados en los puestos cuarto y tercero con 22 puntos (Heliodoro Rodríguez López, 17:30). Si hay un ganador, empatará a 25 con un Leganés que ahora es líder gracias al 0-1 de este viernes al Espanyol. Eso sí, no le quitará la plaza al club madrileño, que cuenta con un +14 en el golaverage, por un +6 del Levante y un +5 del equipo insular.

Para llegar en esta situación, el Tenerife ganó siete partidos y empató uno, el más reciente, el de Anduva (1-1). El Levante ha sumado lo mismo, pero con una victoria menos y cuatro igualadas. Visto de otra manera, los de Javi Calleja solo han perdido una vez, el 8 de septiembre ante el Espanyol (1-4). Se presentarán en el Heliodoro con una racha de seis jornadas puntuando y dos triunfos seguidos, ante el Albacete y el Racing de Ferrol. Con estos números, no sorprende que sea el mejor visitante. En cinco salidas, tres partidos ganados y dos empatados, además de seis goles a favor y solo uno en contra –su última derrota a domicilio se produjo la temporada pasada en el Heliodoro–. Pero esta vez se medirá con el segundo local con más puntos, un Tenerife al que le faltó una victoria para reunir un pleno en seis partidos en casa, la que le quitó el Zaragoza. El Tenerife se remanga para este pulso de aspirantes con un par de altas y unas cuantas bajas. Regresan Elady y Dauda. El jienense lleva sin entrar en una lista desde el partido ante el Espanyol. En los cuatro siguientes quedó descartado por una gastroenteritis –Eibar–y una microrrotura del sóleo –Racing, Burgos y Mirandés–. Por su parte, Dauda faltó en Anduva por su expulsión en la fecha anterior. La lista de ausentes es más larga. La forman José León, ya decidido a seguir un tratamiento conservador para corregir una rotura parcial de ligamentos; Medrano, por la rotura fibrilar que sufrió enAnduva;Luismi, que acabó el partido ante el Racing con una microrrotura en el aductor;Sipcic, lastrado por una dolencia muscular;y los dos blanquiazules que no han podido debutar por lesiones de larga duración, Javi y Romero. Calleja tampoco pudo elegir entre todos. Álex Muñoz y Fabrício, titulares el pasado lunes, entraron en una enfermería en la que siguen Andrés García y Álex Valle, y de la que ha salido Cantero. La baja de Muñoz podría quedar cubierta por Capa, a pierna cambiada en el lateral izquierdo. La del brasileño Fabrício deja al Levante sin su segundo anotador, con tres goles. De Felipe a Luismi Loro. En la directiva, el banquillo y la plantilla del Levante hay exblanquiazules. El director deportivo del club es Felipe Miñambres;uno de los ayudantes de Calleja es Luismi Loro; y entre los jugadores están Andrés Fernández –pasó por el filial del Tenerife–, Iván Romero, Dani Gómez y Álex Muñoz –es baja–. Un tinerfeño en el rival. Óscar Clemente, fichado el pasado verano por el Levante tras su paso por la cantera del Atlético y por la UDLas Palmas, es tinerfeño. Nunca llegó a jugar en la base blanquiazul. Asier tira de la cantera. El entrenador del Tenerife avanzó ayer que Isaac Hernández, lateral izquierdo grancanario del filial, se estrenará en una convocatoria del primer equipo. No será la única novedad de la lista. Volverán Elady y Mo Dauda y saldrá Fernando Medrano. La citación se conocerá una hora antes del inicio del partido.