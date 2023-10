La duodécima jornada de LaLiga Hypermotion enfrentará a los seis primeros clasificados. Entre esos duelos destaca el Tenerife-Levante de este sábado en el Heliodoro Rodríguez López. El cuarto de la tabla recibirá al tercero. Asier Garitano calificó como «muy chula» la oferta de este punto del calendario. «Será divertido», comentó con la seguridad que todavía es muy pronto para saber qué rumbo tomará cada club en la competición.

El entrenador del Tenerife opinó, en rueda de prensa, que su equipo tendrá que realizar una actuación «completa» para intentar derrotar al Levante, un rival que «domina muchas situaciones del juego», desde el «posicional» al que depende más de la «velocidad y la profundidad». Además, advirtió de que va bien en el «juego aéreo y tiene experiencia». Con todo esto, es necesario «hacer un partido completo en todo el campo para contrarrestar lo bueno que tiene el adversario, pensando en hacerle daño». En definitiva, afirmó que será un encuentro «muy igualado que se decidirá por el acierto de los buenos jugadores que estarán en el campo», de uno equipo y del otro. «Nosotros iremos con la misma idea, la de llevar el partido a lo que más nos pueda convenir», añadió el de Bergara.

Garitano tendrá las bajas de José León ,Nikola Sipcic, Fernando Medrano, Luismi Cruz, Javi Alonso y Álvaro Romero. En cambio, recupera a Elady Zorrilla.

Refiriéndose a uno de estos jugadores, destacó la «buena noticia»de que José León haya optado por un tratamiento conservador después de sufrir una rotura parcial de ligamentos de la rodilla. «Es una buena noticia porque lo peor es tener que pasar por el quirófano. Pidió consulta a gente que le podía dar confianza, a médicos, y ahora tendrá un período de tranquilidad para ir fortaleciendo la articulación, a ver si dentro de un tiempo, cuando se sienta bien, puede empezar a trabajar en el campo. Pero ya es una buena señal. Está animado y nosotros también lo estamos, porque si hubiese ido al quirófano, se habría perdido toda la temporada. Ahora hay que dejar que esté tranquilo y veremos qué sensaciones tiene, porque lo más importantes lo que sienta él. Ojalá vayan bien las cosas y nos pueda seguir echando una mano», manifestó Garitano.

Sin cambiar de asunto, llegó a la conclusión de que el camino tomado por José León no representa una pérdida de tiempo. «Hay que tomar decisiones, y la del quirófano siempre es la última. Si hay alguna posibilidad de poder evitarlo, hay que asumirla y ya está. No será un tiempo perdido, sino un tiempo que va a ganar.No tiene por qué pasarle absolutamente nada. Gente muy especializada en rodillas le ha dicho que puede utilizar esa vía para no operarse y volver sin ningún plazo a entrenar y competir», concluyó Asier.

Al hilo de los problemas que se producen por las lesiones, el técnico afirmó que no está pendiente de los posibles fichajes que puedan llegar en el mercado de invierno. «Pienso en lo inmediato, aunque supongo que el club esta trabajando en ello», señaló.

Pasando a otro tema, reconoció que desde la pretemporada notó el empuje del tinerfeñismo. «Lo noté por cómo nos recibió la gente en el Trofeo Teide. Es algo que se confirmó en el primer partido de Liga, contra el Oviedo, porque no es sencillo tener esa afluencia de espectadores en agosto. Es una respuesta que no ha bajado y eso quiere decir que la gente está contenta e ilusionada», indicó Garitano poniendo de relieve el «buen trabajo social» que ha llevado a cabo el club. «Se nota y se siente, y vamos a ver si somos capaces de corresponder en cada jornada a toda esa gente, porque sabemos que ellos sí nos van a dar», finalizó.