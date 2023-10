El CDTenerife y José León confirmaron este jueves la decisión tomada por el futbolista en relación a la lesión que sufrió el 7 de octubre, en el entrenamiento anterior al partido contra el Burgos. El central madrileño tuvo que parar como consecuencia de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Quedaba por saber si iba a pasar o no por el quirófano. Al final, tras consultar a varios especialistas, el futbolista ha optado por seguir un tratamiento conservador y no ser operado.

«Después de las consultas realizadas, los especialistas recomiendan el tratamiento conservador. La evolución marcará los plazos», anunció el club este jueves en un parte médico acompañado por unas declaraciones de José León en las que se muestra «contento y motivado», a pesar de este serio contratiempo. «Estoy contento porque visité a varios especialistas muy experimentados y todos confirmaron las sensaciones que tuve:desde el principio me encontré bien, con la rodilla estable, fuerte, con confianza. Los médicos me dijeron que, por mis sensaciones y por sus valoraciones, es muy probable que el tratamiento conservador salga bien. En eso estamos, así que estoy contento y motivado», comentó León, dispuesto a iniciar cuanto antes el trabajo de recuperación en el gimnasio, porque «es lo que toca», y con la esperanza de que «en un tiempo razonable» puede regresar al trabajo colectivo del Tenerife, que es «donde todo futbolista quiere estar».

El defensa recordó que toda lesión «requiere su tiempo» y afirmó que conviene tener «la cabeza fría, sabiendo los pasos que hay que dar y hacerlo con seguridad».

José León quiso agradecer los mensajes de apoyo recibidos en estos días. «Siempre me he sentido muy querido, y esta vez he notado un gran apoyo, mucho cariño y calor por parte de la afición, que me desea lo mejor. Se había generado una situación de incertidumbre y uno siempre se pone en lo peor hasta que pasa las pruebas médicas. Es de agradecer cómo se han volcado la afición, el club, los trabajadores, los compañeros, el cuerpo técnico... En situaciones difíciles es cuando realmente necesitas ese apoyo», apuntó un futbolista que había jugado ocho partidos, todos como titular, hasta que sufrió la lesión en la víspera del encuentro contra el Burgos.