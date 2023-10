Uno de ellos es Iván Romero de Ávila (La Solana, 22 años), que llegó a disputar 34 compromisos con la indumentaria blanquiazul y fue absolutamente determinante para desatascar muchos partidos de la era Ramis, que eligió para él distintas demarcaciones del frente de ataque y supo sacarle buen rendimiento. Dejó cuatro goles, varias asistencias y más de 2.000 minutos jugados. La actual comisión deportiva intentó por todos los medios y en muchos momentos del verano su regreso a Santa Cruz, y el jugador estaba por la labor, pero el mayor peso económico del Levante inclinó la balanza del lado de los granotas.

En un principio no iba a jugar este fin de semana. Se lesionó nada más llegar a Orriols y apenas pudo jugar un partido con los granotas hasta que el pasado lunes reapareció. Lo hizo mucho antes de lo previsto y ya dejó buenas sensaciones en la victoria de los suyos ante el Ferrol. Ahora, nadie descarta que en el Heliodoro –estadio que le trae muy buenos recuerdos– ejerza incluso como titular en el contexto de una de las mejores plantillas de Segunda.

Dice LaLiga que es el del Levante uno de los más recortados topes salariales del campeonato. Y en la teoría así debería ser, pero larealidad es muy distinta. El club valenciano ya tenía muchos contratos de Primera División y se ha excedido en los márgenes marcados por la propia organización. Solo así se entiende que también tenga en nómina a Dani Gómez, futbolista formado en la cantera del Real Madrid, que jugó también para el Espanyol y presenta una excepcional tarjeta de servicios.

Podía haber sido mejor, porque las expectativas con el de Alcorcón eran muy altas. De hecho, hasta la fecha sigue siendo la del Tenerife su temporada con más goles en Segunda (nueve). El más reciente en esta categoría lo firmó justamente el lunes y valió al Levante para abrochar los tres puntos que le permiten sobrepasar al representativo en la clasificación. Viene de reivindicarse –con celebración incluida– y también apunta a un rol muy protagonista en el partido estelar de este sábado en el Rodríguez López.

El único rival invicto a domicilio

Los números del Levante abruman. El equipo granota es el único de la competición que aún no ha sucumbido lejos de Orriols, donde sumó el pasado lunes tres puntos de oro que le sitúan en el mismo umbral que el Tenerife y el Leganés, perseguidores del líder Espanyol en la clasificación de la Liga Hypermotion. El gran reto de los levantinistas es superar el durísimo revés de dejarse el ascenso en el último suspiro del último partido de la temporada.Sobre el papel, cuentan con un plantel muy potente y plagado de futbolistas que perfectamente podrían estar ahora mismo en Primera División. Para el timón del proyecto han reiterado su confianza en Calleja, quien prefiere no hablar de ascenso en sus alocuciones públicas. Uno de sus puntos fuertes es la facilidad para el gol (llevan 14) y la presencia en el grupo de hombres muy experimentados en la categoría de plata.Para el desplazamiento a Tenerife, que harán mañana, suman dos bajas muy relevantes: la del exblanquiazul Álex Muñoz, que tiene para tres semanas por una lesión muscular; y la de Fabricio, que asumió riesgos en su reaparición y cayó roto el pasado lunes.«Sin hacer ruido y sin hablar del ascenso, vamos a seguir así. El camino es trabajar con humildad, disfrutar, y de momento veo eso: un Levante que compite y disfruta. Tenemos claro cuál es el camino y no vamos a salirnos de ahí», apuntó esta semana.