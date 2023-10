Alexandre Corredera Alardi (Girona, 19/3/93) rebasará este sábado, en circunstancias normales, los mil minutos en la Liga 23/24. La temporada pasada no pudo alcanzar ese registro hasta abril. Fue un curso condicionado por una lesión que el centrocampista ya tiene más que superada. De hecho, se siente en el mejor momento de su carrera.

Tenerife-Levante en el Heliodoro Rodríguez López; o lo que es lo mismo, cuarto contra tercero. No está mal como tarjeta de presentación.

Es que el fútbol no para. Además, en esta jornada se jugarán duelos directos entre los seis primeros [también Espanyol-Leganés y Zaragoza-Eibar]. Al final, todo el mundo quiere estar ahí, peleando arriba. Cada paso que das es crucial. En este caso, los partidos en casa son esenciales para avanzar y afianzarnos en la zona alta de la clasificación, en la que hemos estado desde el principio. Y si queremos mantenernos ahí, con lo igualado que está todo, tendremos que seguir ganando.

Lo de empezar bien, es casi indispensable para cualquier candidato. Ya lo vivió como jugador del Tenerife en la 21/22.

Es esencial. En esta categoría es muy importante. Las diez primeras jornadas te marcan un poco, aunque siempre hay excepciones. Para equipos como el Tenerife, es muy complicado tener rachas de muchos triunfos seguidos. No es fácil competir contra todos. Sabíamos que iba a ser importante empezar bien y mantenernos ahí. Obviamente, tendremos momentos buenos y malos a lo largo de la temporada, pero un buen inicio te permite evaluar pronto tus posibilidades y creer. Ha sido bueno comenzar así, pero tenemos que darle continuidad, porque nos hemos acostumbrado a estar ahí y queremos seguir.

¿Intuye una lucha por subir abierta o reducida a pocos?

Parece que sí, que va a ser una Liga con muchos candidatos a jugar el playoff. Hay clubes históricos peleando por estar ahí, como nosotros; otros que llevan años haciendo las cosas bien y han jugado la promoción, como el Eibar; también están los descendidos de Primera, por presupuesto, por plantilla y por todo. Parece que va a ser una lucha interesante y que muchos equipos intentaremos quitarnos puntos entre nosotros. En el Tenerife trataremos de hacernos fuertes en el Heliodoro y tener una dinámica ganadora en los partidos a domicilio.

¿Hay algo que le haga pensar que no va a ser así?

No. Al contrario. Empezar así de bien una Liga tan competitiva, me da a entender que este equipo puede luchar contra cualquier rival. Hemos competido en todos los partidos y hemos ganado a grandes rivales. Luego está la derrota de Eibar:fue un mal día, ellos fueron superiores. Pero en las otras [Zaragoza y Sporting], pudimos sacar algo más. Me quedo con que el equipo siempre ha competido bien y eso me da confianza. Si nos lo creemos, lo tenemos claro, visualizamos lo que queremos hacer y lo ponemos en práctica en los entrenamientos y en los partidos, ¿por qué no vamos a salir adelante y tener un año como el que todos queremos, que es estar siempre peleando?

¿Mete en la ecuación el factor Heliodoro? ¿Está notando una corriente más favorable?

Ya se respiraba ese ambiente desde antes de la pretemporada. ¿Por qué?Supongo que por la campaña de abonos, por los primeros nombres de fichajes que empezaron a sonar, por refuerzos como el de Ángel, que fue ilusionante para todos, por las renovaciones de futbolistas importantes para el equipo... La afición dio un paso al frente desde el primer momento. De hecho, se registraron muchos abonados y están asistiendo muchos espectadores al estadio. Tener a la gente de nuestro lado es esencial. La vamos a necesitar en los momentos buenos para que esté ahí y en los malos para que nos ayude a salir. Nuestro trabajo es demostrarle a la afición que tenemos el mismo objetivo, que no es otro que hacer un gran año e intentar brindar el mayor número posible de victorias y el mejor juego que se pueda.

Usted fue uno de esos jugadores renovados. ¿Se está cumpliendo lo que le planteó la directiva en ese momento?

Sí. Después de recuperarme de la lesión [fue operado el 27 de septiembre de 2022 de una fractura de sesamoideo], el club fue muy franco, honesto y sincero. Me dijeron que iba a ser una pieza importante en el proyecto, creyeron en mí pese al mal año que había tenido por haber estado mucho meses fuera, con dolor. Una vez superada la lesión, me transmitieron que el nuevo proyecto iba a ser interesante, que iban a venir jugadores importantes, que iban a intentar retener a los que habían formado parte del grupo que había funcionado tan bien en las temporadas anteriores... Lo cierto es que están cumpliendo con todo ello y están trabajando para que la afición esté con nosotros, para mejorar las condiciones de los entrenamientos y las instalaciones... Está claro que es algo que lleva su tiempo, pero el club está haciendo un gran trabajo.

Supongo que hace un año sería un mar de dudas por la situación que tuvo que vivir como consecuencia de la lesión.

Pues sí. Hace un año estuve muy jodido. Pasé por el quirófano y la recuperación fue complicada, se fue alargando más de lo previsto. Por suerte, a base de esfuerzo, la pude superar. A partir de ahí, todo ha ido bien. Desde el verano, después de hacer una pretemporada con normalidad, me he vuelto a sentir cómodo en el campo. Creo que estoy en mi mejor momento a nivel futbolístico. Estoy en un punto de madurez que me permite jugar y ver mejor el fútbol. Lo veo con más claridad. También es cierto que estoy muy bien rodeado. Además, estar al cien por cien físicamente, ayuda.

¿Se exige algo más?

Sí. Todos tenemos nuestros objetivos. A corto plazo, quiero seguir aportando todo lo que estoy aportando, que creo que es positivo para el grupo, pero me gustaría añadir otras cosas que son necesarias. Con todo el trabajo que hago en el medio del campo, creo que puedo ser más determinante en el área rival. Me gustaría aportar algo más arriba siempre que tenga la posibilidad y el equipo lo necesite. En eso trabajamos.Siempre he metido goles y he repartido asistencias. Tengo cosas buenas en mi juego que están al servicio del colectivo, pero nunca está de más intentar sacar otras que también nos ayudarían.

¿Garitano le da libertad para crecer en la faceta ofensiva?

Asier me ha dado mucha confianza. Tiene claro en qué posición juego, que es en el doble pivote, en el puesto de 8. No es un entrenador que esté obsesionado con lo táctico, siempre y cuando los jugadores seamos inteligentes y lo entendamos bien. Le gusta presionar alto, ir arriba, que el equipo se instale en el campo rival tanto para presionar como para jugar. Sé que tengo mucho trabajo que hacer en esa posición, pero el míster no me limita en absoluto. Todo lo contrario, nos anima a que seamos valientes, a que llegamos al área; obviamente sabiendo que no tienes que exponerte sin necesidad cuando un partido se te pone de cara. Es algo que ya ha pasado, y ahí, el equipo necesita otra cosa, como que mantenga más el balón, que ofrezca un mayor equilibrio, que sea un apoyo para los compañeros, que no pierda balones, que maneje el ritmo... Habrá momentos en los que el equipo necesite más esa faceta y es lo que haré.

¿Garitano convence más por su conocimiento que por dar cuatro gritos en el vestuario?

Es un técnico que intenta dialogar bastante, ser directo. Es una persona clara en todo lo que quiere transmitir. Es muy franco y sincero con nosotros, y si tiene que dar algún grito, también lo hace. Pero está claro que su manera de entrenar se basa en intentar llegar al futbolista de una manera razonable para que no solo hagamos lo que nos pide, sino que entendamos por qué lo pide. Eso lo está haciendo bien desde el primer día. Es un punto importante y el equipo está respondiendo.

¿En qué se diferencian este Tenerife y el de hace dos temporadas, el que llegó a la final de la promoción de ascenso?

Todos los equipos y los entrenadores tienen sus matices. Se ha mantenido una base de jugadores y la manera de entender el juego es similar, pero a la vista está que Asier le ha dado su toque personal. Este es un equipo al que le gusta presionar un poco más alto, aunque nos arriesguemos a descubrirnos un poco más a la espalda;es un equipo al que no le importa ser más directo de vez en cuando, porque lo que quiere es instalarse en el campo contrario para, a partir de ahí, tener libertad para circular tanto por fuera como por dentro... Además, la figura del mediapunta en vez de un ataque con dos delanteros hace que tengamos más juego interior. Son pequeños matices que hacen que el equipo cambie. Aparte de todo eso, algo que también tiene bueno este equipo es una identidad a nivel defensivo, la actitud tanto en los entrenamientos como en los partidos. El compromiso es muy alto. Es una maravilla. Eso es lo que hace fuerte al Tenerife. No se nos caen los anillos por defender un resultado a favor, por sufrir con un jugador menos el tiempo que haga falta. Se podría decir que es una seña de identidad.

Da la impresión de que los nuevos jugadores se identifican con ese rasgo distintivo.

Ante todo, son jugadores de mucho nivel. Saben jugar al fútbol, y cuando sabes jugar, todo es mucho más fácil. Ha venido gente joven con hambre; vino Ángel, que no tiene que demostrar nada pero tiene ganas de vivir una bonita experiencia ahora que ha vuelto a su casa; Roberto López entiende muy bien el fútbol y no necesita adaptarse a nada porque con el balón lo soluciona todo... Los que llevamos más tiempo en este club hemos intentado poner de nuestra parte y ayudar, y se ha cohesionado un buen grupo. Ojalá, este grupo nos siga dando alegrías y nos haga mantenernos en la zona de privilegio hasta el final.

Seguramente, la nota negativa ha estado en las lesiones. La más impactante de las últimas es la de José León. ¿Qué le ha comentado su compañero?

Es una pena, porque estaba otra vez a un nivel muy alto, al que tuvo en su primera temporada en la Isla, la del playoff. Se estaba encontrando bien a nivel mental y en la parte física, estaba ofreciendo su mejor fútbol. Estas cosas siempre llegan en el peor momento. He hablado con él. Es un tío maduro. Lo vive con normalidad y con tranquilidad. Está claro que es un revés para él. Creo que su físico le ayudará a recuperarse bien. Ahora ha tomado una decisión [seguir un tratamiento conservador] y espero que esté de vuelta lo antes posible, sabiendo que es una lesión importante y que no es cosa de dos semanas.

A modo de conclusión, ¿qué presentimiento tiene con vistas a lo que queda de Liga?

Respiro algo bonito. Obviamente, me estoy aventurando, porque todavía queda mucha temporada por delante. Pero, pase lo que pase, nadie nos va a quitar la ilusión de competir todos los días entre nosotros para llegar a los partidos y poder ganar; la ilusión de ver a la gente enganchada al Tenerife, de ir por las calles y encontrar niños y niñas con la camiseta blanquiazul, que te paren, que te hablen, que te saluden... Todo eso también ayuda a conseguir los objetivos. Lo dicho, quedan muchas jornadas y en nuestra mano está ir a más y seguir creciendo. Pero sí respiro un año bueno e ilusionante, y en el equipo sabemos que si queremos hacer algo grande, tenemos que convencernos nosotros mismos, y no tenemos ninguna duda de que hay mimbres para lograrlo.