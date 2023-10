Asier Garitano, entrenador del CD Tenerife, aseguró ayer que ve al representativo «con todos los mimbres» para lograr el anhelado ascenso a Primera División. Enumeró entre los factores favorables «sobre todo el buen grupo que hay», pero también el trabajo realizado desde la presidencia para aunar voluntades, la corriente optimista que expanden los medios de comunicación y el apoyo incomensurable de la afición. «No van solo a vernos; van a jugar con nosotros», apuntó Asier, quien confía en que el ambiente de partidos pretéritos se reproduzca este sábado para ganar al Levante.

Balance. «Las cosas van bien. Las sensaciones desde que llegué a la Isla y ya en pretemporada fueron muy buenas porque me he encontrado con un grupo humano fantástico. Intuía por la plantilla que teníamos que iba a ser un buen año y que iba a encontrarme con un equipo muy bueno para el trabajo en el día a día. Para mí es muy importante la calidad del entrenamiento y eso ya lo percibí la primera semana de estar aquí. Se quejan poco y se esfuerzan mucho. Ya entonces supe que se podían hacer cosas importantes», aseveró el jefe del banquillo tinerfeñista.

Configuración del grupo. «Hemos confeccionado una plantilla con jugadores idóneos para este equipo, por cómo es la gente de Tenerife, la temperatura, el entorno... Hemos tenido en cuenta muchas cosas. Y aunque en pretemporada no le ganábamos a nadie, yo estaba tranquilo. Pero para mí lo bueno era el comportamiento del grupo y las pocas dudas que emitían. Sabía que íbamos a llegar bien al debut contra el Oviedo. Luego el fútbol no deja de ser un juego y son resultados, pero esa primera victoria tranquilizó a todos», enfatizó. También adujo que fue relevante ganarle al Racing, justo después de caer en Ipurua.

Clima favorable. «Ha habido indiscutiblemente una gran labor social del club que ya notamos cuando fuimos a La Orotava o al sur. No habíamos empatado con nadie y ya la gente estaba contenta. Esto no era un tema de equipo, de resultados deportivos, sino de la presidencia y de la directiva. Tenemos a un gran presidente, que es Paulino Rivero, un hombre querido y respetado por todos; y tenemos a un máximo accionista que representa la ambición que yo buscaba. Así que con estos ingredientes podemos estar con los mejores», explicitó.

Referencias del club y la Isla. «Ya había hablado con Felipe Miñambres de lo que suponía ir al Tenerife. Fue una conversación hace muchos años, cuando no estaba ni en mis pensamientos entrenar aquí. Él me decía que la Isla era diferente, un sitio especial. A mí entonces ni se me habría ocurrido que vendría algún momento. Pero es que luego he coincidido con Oltra y con otros muchos profesionales que conocían Tenerife y el Tenerife», apostilló. Asegura Asier que cuando se produjo su fichaje hizo un estudio sobre la situación actual del club, pero también leyó cuál ha sido su centenaria historia y su trayectoria de los últimos años.

El grupo que quiere. Garitano elogió el trabajo de la dirección deportiva y aseveró que cuenta con los jugadores que quería. «Fue clave que mucha gente quisiera quedarse. Reunían todas las características que a mí me gustan para el día a día. No hablo solo del talento, sino de otras historias. Y así ha ido. Luego hemos añadido a dos, tres o cuatro jugadores para cambair algunas cositas, para darle al equipo algo diferente de lo que había el año pasado», enfatizó el profesional vasco, que pretendía introducir matices que no había con Ramis. De ahí algunas de sus primeras decisiones.

Los fichajes. «Con el club oincidíamos en las cosas. José Miguel [Garrido] me iba preguntando por la concepción de la plantilla, la situación de los contratos... Yo le dije: a mí es que me encajan todos. Luego el club fue renovándolos y a mí me parece fenomenal. Eran y son jugadores importantes, pero además se ha equilibrado al Tenerife con futbolistas que podían darnos resultados importantes e inmediatos. Hemos traído a gente en ciertas posiciones con una edad más joven, generando competencia... Y ahí es donde pienso que hay futbolistas que van a tener en el Tenerife un trampolín para ir a Primera porque tienen mucho talento», reseñó.

Lesiones. También habló de la plaga de contratiempos que acusa el equipo en estos momentos. «El fútbol ha cambiado mucho. Ya todos queremos resultados inmediatos. Además la intensidad y la velocidad del juego ha aumentado mucho, lo cual es causa de problemas musculares. Pero el factor fundamental es la exigencia. Antes en el fútbol las primeras jornadas de la primera vuelta eran de tanteo. Ahora lo queremos todo ya, lo queremos todo de manera inmediata. Cuando van pasan las jornadas, que haya problemas en la enfermería es normal. No hay que olvidar que ya hemos tenido semanas de tres partidos. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y por supuesto hacer trabajo de prevención», remarcó.

Defiende las rotaciones. «Quizás hay gente que no las hace, pero por el tipo de grupo que tengo y por cómo entrenamos. Las primeras 11 jornadas, sabiendo el calendario que tenáimos, no tenía ninguna duda de que eran convenientes. Sabía que teníamos que ir dando minutos a la gente. ¿Por qué? Porque si la calidad del entrenamiento es muy buena y se lo decimos, también hay que demostrárse con minutos. Si no es así, luego cuando toque recurrir a ellos por obligación quizá no te dan el rendimiento deseado. Creo que un equipo como el Tenerife, por cómo está configurada la plantilla y por cómo es esta Segunda, las cosas que consigamos no serán solo con 11».

Nombres propios. Dejó claro Asier que la no renovación de Sorian no tendrá afectación alguna en las alineaciones, sugirió que es normal que Ángel quiera más minutos pero «tiene lo más difícil, que es la facilidad para el gol»; y resaltó el talento de Moha, si bien debe «cuidarse para llegar».

Un fichaje clave

Para Asier, el maño Roberto López es una pieza esencial. De hecho, ha sido titular en todos los partidos jugados hasta la fecha. «Yo coincidí con él en la Real Sociedad. Y me proponía hacer algo diferente a lo que venía haciendo Ramis. El año pasado el Tenerife había competido bien, pero siempre con dos delanteros y dos interiores. Yo quería buscar la figura del tercer centrocampista por dentro. Y ese tenía que ser Roberto porque reunía todo el perfil que yo buscaba. Así podía sacar a Teto de la banda, tener más velocidad en situaciones con Mo o con Waldo, algo diferente con Luismi... Pero traer a Roberto era clave. Además logramos darle competencia a Nacho con un chico como Fer, que ya había debutado en Primera División y es muy parecido a Roberto por la ambición y el hambre que tiene», expuso.