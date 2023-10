Ha contado a modo de anécdota el consejero blanquiazul Juan Guerrero que tuvo que visitar en más de una ocasión el domicilio de los Bodiger en Granada para convencer al futbolista y a su entorno de fichar por el Tenerife. Las gestiones con su club anterior fueron tan diversas como insistentes. Y hasta última hora no se resolvió una operación que se antojaba crucial para rematar el trabajo de confección de la plantilla. Valga tal aproximación a los hechos para constatar hasta qué punto era importante para el representativo del mediocentro francés, que aún no ha dado el perfil y versión que se esperan de un futbolista llamado a ser determinante, con pasado en Primera División y experiencias en ascensos como el que persigue el equipo insular.

«Está bien, pero jugadores de su talla y su envergadura necesitan una continuidad de partidos para coger su nivel. Y eso no lo está teniendo porque estamos dando más minutos a Sergio, Álex y Rober», escruta Asier Garitano, quien se refiere al ex del Granada en términos muy elogiosos. «Cada vez que está saliendo nos está aportando; y no es fácil para un jugador como él. Salir 15, 20 o 25 minutos... por sus características es un jugador que necesita rodaje. Es un caso diferente al de Alassan, que es más ligero. Yann es un poco más diésel, pero nos equilibra en las dos áreas, nos da centímetros en la nuestra y nos ayuda siempre que puede» anota. Los números revelan que su relevancia es creciente en el funcionamiento colectivo. Y no está lejos el día que vaya a ser titular. «En el fútbol hay muchas cosas que controlar y él nos las ofrece», avisa el míster. Palabra de entrenador.