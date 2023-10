Asier Garitano le dio valor en su justa medida a la condición de líder del CDTenerife, y recordó que ser el primer clasificado en la décima jornada no garantiza nada. «Cuanto más arriba estés, mejor, pero somos conscientes del objetivo que tenemos. Estamos ahí. Si te ves primero, te gusta más, pero no tenemos absolutamente nada. La idea es intentar jugar un buen partido en Miranda. Nos centramos en eso. Si ganas y eres líder, vas más contento a entrenar», manifestó en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Mirandés.

El entrenador advirtió de que el Tenerife se enfrentará a un rival que «juega bien»y que cuenta con futbolistas «jóvenes» que no tardarán mucho en dar el salto a Primera División. «Es un equipo que cambia mucho de jugadores cada temporada. Tiene un perfil de futbolista joven y talentoso. Es un equipo que recibe muchos goles, pero que también los hace», resumió Asier Garitano.

Por otra parte, prefirió no hacerle «mucho caso» a la afirmación que hizo esta semana el accionista mayoritario del club, José Miguel Garrido, sobre lo fácil que lo tendrá Garitano para renovar su contrato. «Tampoco hay que hacer mucho caso y menos cuando hablan de entrenadores. Hace un mes, todo el mundo pedía la renovación de Mendilibar en el Sevilla y ahora está en la calle. Hay que tener tranquilidad. Vamos a disfrutar del camino y a centrarnos en el juego. Agradezco que (Garrido) haya dicho eso. Si no, pensaría que me quedan tres pelas aquí. Ya tendremos tiempo para complicarnos la vida. Vamos a seguir pensando en el equipo y en el campeonato. Eso es lo más chulo que hay», comentó Garitano, que este sábado volverá a Anduva, el campo en el que logró ascender a Primera con el Leganés. «No soy muy objetivo con ese campo. Siempre iré con una sonrisa por lo que conseguimos con el Leganés, un ascenso histórico. Volver a sentir ese olor esa sensación. Fue un día chulo», finalizó.