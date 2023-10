La preocupación se centra en José León

La acumulación de bajas condicionará la preparación del partido del CD Tenerife de la undécima jornada, este sábado en Anduva. Ante el Mirandés faltarán José León, Nikola Sipcic, Aitor Sanz, Mo Dauda, Luismi Cruz y seguramente también Elady Zorrilla; es decir, los mismos que se perdieron el encuentro con el Burgos más Mo Dauda, que deberá cumplir una jornada de suspensión como consecuencia de su expulsión por dos tarjetas amarillas.

Por partes. El club anunció unas horas antes del citado duelo con el Burgos que ni León ni Luismi iban a estar en la convocatoria. El atacante sufre una microrrotura en el aductor del muslo izquierdo. Por ese motivo tuvo que pedir el cambio en el compromiso anterior con el Racing. Son dolencias que suelen mantener a los futbolistas fuera de la competición cerca de un mes. Por lo pronto, se echará en falta la improvisación del atacante gaditano en el campo del Mirandés y también en el encuentro posterior, con el Levante en casa. «Tiene una pequeña rotura y eso son tres semanas. Para el partido con el Levante llegaría muy justo», apuntó Garitano. «Vamos a ver si lo tenemos más o menos en los siguientes (Elche y Valladolid fuera de casa), pero no hay plazos porque no sabemos qué va a pasar en el camino», añadió el de Bergara.

La duda reside en el tiempo que estará sin jugar José León. El Tenerife se limitó a contar que tiene unas molestias en la rodilla. A falta de los resultados de las pruebas médicas programadas para este martes, en el club hay preocupación por la posibilidad de que el madrileño deba parar varias semanas. Se trata de uno de los fijos en las alineaciones de Asier Garitano. El técnico solo sentó a León en Ipurua (3-0).Tras la derrota, el entrenador contó que el central venía acusando unas molestias.

En cualquier caso, el verdadero problema se produjo en la sesión del pasado sábado. «Se le clavó la rodilla y notó unas molestias. Le estuvo doliendo por la tarde y por la mañana no se sintió seguro, así que no entró en la convocatoria. El martes le harán una resonancia magnética y cruzamos los dedos para que no tenga nada importante. Ojalá sea un susto, pero tendremos que esperar los resultados», comentó Garitano el domingo.

La baja de León vuelve a coincidir con la de otro especialista en el puesto, Nikola Sipcic, que fue convocado por el seleccionador de Montenegro con vistas a los partidos de la ventana FIFA que se abre esta semana, ante el Líbano (amistoso el día 12) y Serbia (de clasificación para la Eurocopa, el 17).

Se da la circunstancia de que Nikola está saliendo de una lesión. Por unas cosas o por otras, no juega con el Tenerife desde el 3 de septiembre, en Andorra (0-1).

Con todo esto, Garitano volverá a ver reducida la nómina de centrales. Ante el Burgos optó por la pareja formada por Loïc Williams y un José Amo que lleva dos jornadas seguidas al borde de la suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Como en la segunda parte del último partido, también podrá utilizar a Sergio González en esa demarcación. El cartagenero retrasó su posición para sustituir en el tiempo de descanso a Loïc Williams, que había sufrido en la primera mitad una herida contusa en la región frontal y que incluso fue trasladado a un centro médico con el fin de descartar daños añadidos. En principio, es un percance que no le impedirá viajar a Miranda de Ebro.

Aparte de las bajas de León, Sipcic, Luismi Cruz y Mo Dauda, está la de otro blanquiazul que ya lleva más tiempo en manos de los médicos, Aitor Sanz, así como la duda de Elady Zorrilla. Las previsiones indican que el capitán se unirá esta semana a la dinámica de trabajo colectiva después de recuperarse de una distensión de los ligamentos de la rodilla sufrida en el partido de la primera jornada de Liga, ante el Oviedo en el Heliodoro. Aunque reciba el alta médica, todavía le faltará para alcanzar el ritmo competitivo adecuado.

Por su parte, Elady sigue avanzando en su propósito de superar una microrrotura fibrilar del soleo de la pierna derecha.Ya lleva tres encuentros seguidos sin poder intervenir:Eibar, Racing y Burgos. Con cuatro entrenamientos para preparar el partido contra el Mirandés, no está claro que el jienense vaya a recuperarse a tiempo.