¿Cuántos kilómetros ha recorrido un futbolista sobre el terreno de juego en un partido que acaba de finalizar? ¿Cuántas horas durmió la noche anterior? ¿Su capacidad para recuperar balones está a la altura de la que registran jugadores de su misma demarcación en otra categoría? La aplicación de las tecnologías más vanguardistas al fútbol de alta competición ofrece a clubes y deportistas «millones de datos» que es imprescindible analizar, escrutar y también filtrar adecuadamente para tomar decisiones. Desde la composición de una alineación a la determinación definitiva sobre un fichaje; desde el horario óptimo para una sesión de entrenamiento a la rebaja de las cargas para un futbolista que aduce no haber dormido bien la noche antes por una situación de estrés o por una paternidad reciente.

El fútbol del momento actual sigue siendo un once contra once, pero ha cambiado de forma abismal respecto al que se practicaba en el siglo pasado. Entonces no existía el aluvión de datos que proporcionan las páginas especializadas, las aplicaciones para móviles y hasta la propia organización. Algunos registros son anecdóticos y otros resultan absolutamente necesarios para los profesionales del deporte. Y en el cuidado en la obtención del dato, su análisis y su uso más adecuado se ha especializado el CD Tenerife, donde procuran sus técnicos que casi ninguna determinación quede de la mano del azar.

Tal vez para muchos aficionados resulte un enigma la palabra wellness –en inglés, bienestar– pero para los jugadores del representativo hace mucho tiempo que forma parte de su rutina diaria. Se refieren con este término al cuestionario sobre sí mismos que completan diariamente en una tableta o dispositivo móvil; y cuyos resultados inmediatamente se vuelcan en una pantalla ubicada en el centro de entrenamientos del primer equipo (ahora, la Ciudad Deportiva) y que visualiza el entrenador para tomar las primeras decisiones del día.

En un cuestionario wellness se pregunta a los futbolistas por la calidad del sueño, cuántas horas han dormido la noche antes, su nivel de estrés y su nivel de dolor muscular antes de iniciar cada día la sesión matinal de entrenamiento. Mauro Pérez, director deportivo del club, explica que los resultados obtenidos en tiempo real permiten al entrenador tomar algunas medidas «como la realización de un trabajo adicional o la quita de carga por el cansancio percibido por el propio jugador».

Tan útiles son este tipo de cuestionarios que en el Tenerife ya se han expandido y los utiliza también su equipo filial. «Se hace para ver cómo has descansado, cómo estás después del entrenamiento anterior, cuál es tu percepción física en cada día de la semana. En el fútbol actual es inconcebible renunciar a este tipo de herramientas que te sirven igual para prevenir una lesión que para cuidar a un jugador que está pasando por un momento personal delicado. O que sencillamente no ha dormido bien la noche antes por la tensión de un partido».

Los datos no gobiernan el fútbol, pero sí se han convertido en una infinita red de recursos para hacer fácil la toma de decisiones a quienes están en el banquillo y por supuesto también a los que compiten sobre el campo de juego. Otra decisión vigente en el Tenerife es fijar al cuello un medidor de distancia recorrida a cada futbolista no solo en los partidos, también en los entrenamientos. Así que cada jugador sabe el esfuerzo que ha realizado y el que le falta por hacer. Esos registros con los que ahora se ha familiarizado el aficionado porque se suben a las redes para distinguir al jugador que más ha corrido o al que lo ha hecho a mayor velocidad «forman parte del abecé de cualquier cuadro técnico», explicita Mauro Pérez.

El director deportivo revela que el Tenerife ha adquirido datos numéricos de las ligas de todo el mundo, de modo que puede compararse el rendimiento de cualquier jugador del representativo con el de otros rangos, países o competiciones. «A día de hoy, hay jugadores que están ofreciendo rendimientos numéricos de Primera División, o incluso nivel Champions. Que Corredera haga 12 kilómetros por partido solo está al alcance de jugadores de máximo nivel», indica.

Expone el profesional isleño que «generalmente los datos físicos del futbolista son muy diferentes y se nota el salto entre Primera o Segunda, o entre Segunda y Primera RFEF». En el deporte actual se mide todo, desde la grasa muscular a los duelos ganados en cada partido. Y por supuesto los minutos jugados, los competidos desde la titularidad o el rol de revulsivo, las semanas consecutivas sin participar y así, un largo etcétera de parámetros que permiten al entrenador estar «a veces incluso sobreinformado» respecto a la situación en tiempo real de cada uno de los componentes del grupo.

«Nos llegan millones de números cada día de la semana, en cada partido, en cada competición. Obligación nuestra es hacer buen uso de esos dígitos y darles el mejor de los usos», añade el director deportivo. De ahí que este mismo curso el club haya optado por dar un paso al frente y traer a uno de los más avezados especialistas en esta faceta, Pablo Roca. El dato influye, pero no manda.