Como si nada hubiera pasado, Enric Gallego se presentó este miércoles en el entrenamiento realizado por el CDTenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Sonriente, dispuesto a seguir con normalidad para no faltar en el partido del próximo domingo ante el Burgos en el Heliodoro Rodríguez López.

Lo del día anterior se había quedado en el sobresalto del momento y en unas pruebas médicas tranquilizadoras. Eso sí, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza al chocar con Rubén Alves, central del Racing de Santander, en los primeros minutos de la segunda parte del encuentro de la novena jornada de LaLiga Hypermotion, se palpó la preocupación en el estadio santacrucero. Gallego permaneció unos minutos tendido en el césped y, aunque intentó seguir jugando, se vio obligado a pedir el cambio. Sin tiempo que perder, fue trasladado a Hospiten para que los especialistas pudieran evaluar los daños sufridos. A continuación, el jugador pudo dirigirse a su domicilio para descansar.

El diagnóstico se quedó en una «herida contusa en la región maxilar izquierda», informó el club este miércoles. Como tratamiento se optó por una sutura en la zona afectada y el tratamiento médico correspondiente. El Tenerife añade que, «una vez realizado el estudio de imágenes por tomografía axial computarizada, se descartan otras lesiones. Actualmente con evolución satisfactoria».

Con todo esto, lo más probable es que Asier Garitano pueda contar con su participación en la cita liguera del domingo. Enric Gallego, autor de tres goles esta temporada, ha tenido presencia en los nueve partidos disputados por el Tenerife, siete como titular y dos como suplente (Andorra y Eibar).

En cambio, la situación no es tan favorable con Luismi Cruz. El gaditano tampoco pudo completar el encuentro con el Racing. En su caso, por unas molestias musculares. La buena noticia es que no se ha detectado una rotura. Se trata de un sobrecarga. No obstante, esta dolencia descartaría su inclusión en la convocatoria del duelo con el Burgos, el segundo en casa consecutivo. Sería una medida preventiva para evitar una lesión de mayor gravedad y, en consecuencia, mayor tiempo de baja.

Si se cumplen las previsiones, Garitano no podrá contar con Luismi Cruz. Tampoco con Aitor Sanz –el capitán sigue apartado de la competición desde la primera jornada por una distensión de ligamentos de la rodilla–, Nikola Sipcic y Elady Zorrilla, estos dos con sendas roturas fibrilares.