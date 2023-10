Asier Garitano afirmó que el Club Deportivo Tenerife llega «bien» al partido de este martes contra el Real Racing, en el estadio Heliodoro Rodríguez López (20:30), después de la derrota por 3-0 sufrida el pasado sábado en la visita al Eibar.

En el encuentro de la novena jornada de LaLiga Hypermotion tendrá las bajas de Aitor Sanz, Nicola Sipcic y Elady Zorrilla.

«No tenemos derecho a estar mal», afirmó en rueda de prensa. «Estamos bien, tenemos un excelente grupo, se esfuerza una barbaridad, estamos bien en la clasificación. No hay ningún motivo para estar mal. Lo demás es fútbol. En Eibar jugamos un mal partido y el rival fue mejor y ganó fácil», explicó.

Garitano confesó que el Racing es un equipo que le gusta «mucho» por su manera de interpretar el fútbol. «Es un equipo que juega muy bien. La temporada pasada, desde que llegó José Alberto, fue un equipo muy bueno, estando en una situación difícil por tener que salir de abajo. Le ha dado continuidad esta temporada con los futbolistas incorporados, que son muy interesantes. Están haciendo las cosas muy bien en Santander. Han hecho una plantilla importante, buena y que está jugando francamente bien. Da gusto verlo jugar. Es un equipo que te exige mucho, porque en el juego de combinación es bueno, tiene centímetros, domina las situaciones de las áreas... Es un equipo diferente al Albacete y al Eibar, pero me gusta porque juega un fútbol bonito. Pero lo importante es que nosotros demos la mejor versión».

Con todo esto, avanzó que el objetivo del Tenerife en este partido será el mismo que en las jornadas anteriores, intentar atacar lo máximo posible para ganar. «La idea será la misma, pero en Eibar también lo pensamos e hicimos muy poco. Ahora jugaremos en casa, el rival nos exigirá mucho sin el balón. Pero la idea será otra vez atacar todo lo que se pueda».

Por otra parte, prefirió no utilizar como excusa la desventaja que está teniendo el Tenerife por descansar menos que sus rivales como consecuencia del reparto de horarios en el calendario. «No sé si se iguala o no, nosotros vemos lo inmediato. Es así. Hay que buscar soluciones. Pero no hay ninguna excusa. Buscamos situaciones para llegar en las mejores condiciones a cada partido. Ese es el objetivo. Lo importante es la mentalidad que tengamos», advirtió.

Asier se refirió a varios casos particulares, como el de José Amo, que está a una tarjeta amarilla de completar el ciclo de cinco y ser sancionado. «No pensamos más allá del siguiente partido, si se da, que no tiene por qué ser, lo solucionaremos con la plantilla que tenemos. Pueden llegar tarjetas o lesiones. Tampoco esperábamos la baja de Elady en Eibar. Es parte de todo esto y hay que adaptarse y sacar el máximo rendimiento a lo que hay. También tenemos un filial que nos puede echar una mano. Cuando pase, buscaremos soluciones», argumentó.

El entrenador del Tenerife fue preguntado por José León, sin minutos en Ipurua después de haberlo jugado todo en las jornadas anteriores. «Es importante, como todos. Es igual. A lo mejor con él en el campo nos hubiesen metido 5, o ninguno. Eso nunca se sabe. Lo decidimos porque Loïc está dando un buen nivel, José León lleva arrastrando una pequeña molestia desde hace tiempo. Era el partido para darle un poco de aire. Estamos contentos con todos. Y el tema de los goles es más de equipo y no si juega o deja de jugar un futbolista», manifestó Asier.

Otro nombre propio fue el del canterano Pablo Hernández, que debutó en la visita al Eibar. «El partido estaba muy complicado, Bodiger estaba muy fatigado y el chico mereció ese tiempo y seguramente más por su calidad de entrenamientos, por lo que está haciendo. Estamos contentos por lo que nos puede dar. Fue su primer partido y espero que tenga muchos más en el Tenerife», deseó.

Para finalizar, calificó como «fundamental» el papel del público en los partidos en el Heliodoro. «Es una parte fundamental, ellos han estado jugando cada partido con nosotros. Lo sentimos. No solo vienen a ver los partidos. Nos gusta que estén contentos con nosotros y que si ven que tenemos problemas, nos ayuden», concluyo Asier Garitano.