Eibar-Tenerife, un encuentro en fase creciente

SD Eibar y CD Tenerife están separados por seis puntos en la clasificación, pero compiten por lo mismo, para formar parte del grupo de aspirantes al ascenso. El equipo de Asier Garitano presentó su candidatura desde el principio. Solo ha perdido dos partidos –en ambos estuvo más cerca de sumar que de no hacerlo– y viene de derrotar en el Heliodoro al principal favorito, el Espanyol. Al de Joseba Etxeberria le costó mucho más arrancar. De hecho, en la quinta fecha solo había ganado una vez, al Elche en Ipurua, y llegó a enlazar tres sin sumar. Pero ya ha cogido camino. Al menos, es lo que se deduce tras las victorias consecutivas ante el Racing de Ferrol y, hace dos viernes a domicilio, Cartagena. Sus planes pasan por ampliar la racha y meterse de lleno en el pelotón de cabeza. Los del Tenerife son más ambiciosos: si gana y falla el Zaragoza, será segundo, a la par que el líder provisional, el Leganés. La respuesta, a partir de las 15:00 horas de este sábado en Ipurua.

El otro desenlace sería nuevo para ambos, dado que ni Eibar ni Tenerife han empatado. Los guipuzcoanos, que solo dejaron su puerta a cero en el triunfo sobre el Racing de Ferrol, han encajado cuatro derrotas en siete jornadas, el doble que un Tenerife que apenas ha recibido goles en dos partidos, los únicos que perdió (Zaragoza en casa y Sporting fuera).

Los blanquiazules jugaron tres días después que el Eibar la jornada pasada y recibirán al Racing de Santander el martes que viene, mientras que su rival de hoy disputará su partido de la novena jornada el jueves. Para los de Garitano serán tres encuentros en nueve días y para los de Etxeberria, los mismos en 14. Cosas de LaLiga.

Por este motivo, es muy probable que Asier introduzca novedades en la alineación. Tampoco es que le cueste mucho. Todavía no ha repetido un once, ni siquiera tras haber ganado cinco veces. El entrenador, que estará hoy a un paso de su Bergara natal y que se enfrentará a un club al que perteneció como jugador en dos etapas, suele diseñar formaciones exclusivas para cada partido, a menudo sorprendiendo con las elecciones. De ahí que, más que nunca, el equipo de hoy sea toda una incógnita. Está abierto a rotaciones en los laterales, donde entrarían Aitor Buñuel y Nacho; y en el centro de la defensa, con Loïc Williams como única alternativa por la baja de Sipcic –tampoco está disponible Aitor Sanz–. En el medio, la alternativa a la consolidada pareja formada por Sergio González y Corredera es el último en llegar, un Bodiger que no ha actuado aún como titular;o el canterano Pablo, todavía sin minutos. Yen el frente de ataque, el abanico es más amplio, con Dauda, Elady, Teto y Ángel esperando su oportunidad.

En el Eibar, que llegó a ser colista tras los resultados de la quinta jornada, no se esperan tantas modificaciones. En realidad, todo indica que Joseba le dará continuidad a la alineación por la que optó en Cartagonova, donde el Eibar logró la victoria por 1-2. El que fuera entrenador el Tenerife en el tramo final de la Liga 17/18 y las cinco primeras fechas de la posterior, recupera a los defensas Rober Correa y a Venancio, pero se supone que, como mucho, estarán en el banquillo. Konrad de la Fuente es el único descartado por una lesión.