Sergio González: "Por nosotros no va a ser, no vamos a aflojar ni un momento"

¿Cómo son las horas posteriores a un partido como el del pasado lunes ante el Espanyol?

Me resulta imposible dormir. Son muchas emociones, cansancio, adrenalina... Cuando llegas a casa, cenas, pero no te entra sueño. No pegué ojo. Me puse a ver el partido de nuevo. Hasta bien entrada la madrugada, no consigues relajarte. Y al día siguiente tienes que estar otra vez en pie para volver a entrenar por la mañana.

¿Se ven las cosas muy diferentes en la repetición?

A muchos nos gusta ver los partidos repetidos en casa para confirmar las sensaciones con las que terminamos de jugar. Es anecdótico que a las 2:00 de la mañana te pongas a ver un partido que has jugado hace poco, pero es lo que suelo hacer en estos casos.

Habrá quien vea este partido por segunda vez y coja nervios.

Sí. Aunque sepas qué va a pasar, sigues sufriendo. Fue bastante intenso.Nos quedamos muy contentos por la victoria lograda.

¿Maneja los datos individuales de cada encuentro de Liga?

El club nos pasa una plantilla después de cada partido para saber los números que hemos hecho. Sobre todo, lo relacionado con el rendimiento físico. Luego, hay una aplicación de LaLiga que detalla la cantidad de pases, saltos, intercepciones, asistencias, centros, recuperaciones y demás. Cuando acaban los partidos, siempre me meto para ver cómo ha ido todo, los kilómetros que hemos hecho... Se podría decir que manejamos mucha información.

Un partido como el del pasado lunes habrá sido de 10 kilómetros, como mínimo.

Hice 10,6 o algo así. Casi todos los compañeros están en esas cifras. Al menos, los que jugamos de inicio. El equipo corre, está muy comprometido y eso se nota.

El fútbol profesional actual no se concibe de otra manera.

Claro. ElTenerife es un equipo que no se deja nada. Es una tranquilidad saber que vamos a tope en cada partido, que competimos al máximo. Esa es la línea a seguir.

Supongo que habiendo tenido a Álvaro Cervera y a Luis Miguel Ramis como entrenadores, ya lo tendrá más que asumido.

Aprendes que la entrega no se negocia. Sabemos lo que nos estamos jugando y dónde estamos. La Segunda División no es cualquier cosa, tienes que dar el máximo. No te puedes relajar nunca. Al final, hay que competir para seguir donde estamos y estar a la altura de toda la ilusión que se ha generado. Tenemos que devolver tanto apoyo luchando por este escudo.

¿Le parece una seña de identidad de un Tenerife que conoce desde que llegó en 2021?No es la primera vez que gana así.

Tenemos una base muy buena de temporadas atrás que ya había ido en esta línea de entrega, de lucha, de no dar ningún partido por perdido, de competir al máximo... Es algo que también se está reflejando esta temporada. Estamos bien, las cosas van saliendo y tenemos que intentar continuar así.

Da la impresión de que Asier Garitano ha sabido darle continuidad a todo ese potencial, sin dejar de aplicar su toque.

En la pretemporada implantó su idea, introdujo sus matices. Es un grupo que se había mantenido y al que se han acoplado los nuevos fichajes, que nos están dando mucho. Estamos contentos por la adaptación de esos compañeros y del nuevo cuerpo técnico. Cada entrenador tiene su método y Asier nos está ayudando un montón. Aparte de todo eso, creo que físicamente estamos a buen nivel.

¿Es pronto para afirmar que el Tenerife no se va a caer?

Queda mucho. Solo llevamos siete jornadas. Lo que hemos hecho es muy positivo, pero hay Liga por delante. De momento, sí creemos que es importante haber empezado así y habernos plantado en la zona alta de la clasificación. Vamos a seguir luchando para que nadie nos baje de ahí, aunque sabemos que será complicado, porque todas las plantillas tienen muchísimo nivel, tal como se vio el lunes contra el Espanyol o como se verá en la visita al Eibar. Pero por nosotros no va a ser, no vamos a aflojar ni un momento. Lo que hemos hecho hasta ahora nos lo hemos ganado nosotros y vamos a seguir peleando para intentar mantenernos ahí arriba.

Lo de empezar bien una Liga va siendo cada vez más influyente. Llegar tarde, penaliza.

Lo ideal es empezar bien para posicionarte. Luego hay equipos que no lo consiguen pero remontan gracias a su calidad, como sucede con algunos clubes que bajan de Primera y necesitan un tiempo de adaptación a esta Liga, que es muy igualada y complicada. Nosotros empezamos bien y queremos mantenernos ahí, ese es nuestro principal objetivo.

¿En la lucha hasta el final?

Sí, llegar a los dos últimos meses con opciones de todo, de estar en esa zona y mantener la ilusión.

¿Nota un ambiente más favorable en torno al equipo?

Desde el inicio de la temporada se empezó a notar la ilusión que se generó por todo, por lo pronto que llegaron los fichajes, por los cambios que se habían producido en el club, por la renovación de los contratos de jugadores... Las cosas se hicieron bien, el equipo se consolidó en el momento adecuado y la afición ha respondido enganchándose desde el primer minuto, logrando una cifra de abonados de récord, creando un ambiente increíble en cada partido... Es un placer y espero que podamos compensar ese apoyo con victorias como la lograda ante el Espanyol.

¿Cómo se vive esa conexión con la grada desde dentro?

Claro que se nota. Hay fases de los partidos en los que la gente ve que, a lo mejor, estamos sufriendo, y ahí nosotros sentimos su apoyo. Por ejemplo, cuando el Espanyol empezó a apretar en los primeros minutos. O en el tramo final. Se escuchaba a todo el estadio cantar. Es de agradecer. Eso es algo que cuenta tanto para nosotros como para los rivales, porque no es fácil jugar delante de 18 mil personas que animan tanto. Nos dan un impulso muy grande.

No hay tregua. De un aspirante a otro, el Eibar en Ipurua.

Tiene una plantilla de nivel y se trata de un campo muy difícil. Iremos con la intención de traernos los tres puntos de vuelta a casa y seguir con la racha que llevamos.

Usted no había empezado una Liga con tanta continuidad. Ha participado en cada partido, solo uno como suplente.

En otras temporadas no empecé con estos números. Estoy muy contento por la trayectoria del equipo y por la ilusión que se está generando, pero también por la confianza que está depositando el entrenador en mí. Se está viendo en el campo; me siento cómodo.

Si le dieran a elegir, ¿jugaría más como defensa o en su puesto actual de mediocentro?

Ahora que estoy jugando en el centro del campo, diría que prefiero jugar ahí. La temporada pasada jugué de central y me veía bien. Estoy cómodo en los dos puestos. Me adapto. Lo hice en la pretemporada después de un tiempo sin jugar en el medio y me estoy encontrando muy cómodo. Espero seguir con este nivel de confianza.

¿Se formó más como defensa que como mediocentro?

Más de centrocampista. Al principio jugué más de mediocentro. Luego, en juveniles, me pusieron de central, después otra vez de mediocento... He ido cambiando.

En julio renovó hasta 2026. ¿Le cogió por sorpresa?

Me quedaba un año y al final de la temporada pasada empezamos a hablar sobre esta posibilidad. No me lo pensé dos veces. Estoy gusto en el Tenerife y en la Isla, quería quedarme. Durante las vacaciones me lo planteó el club y al volver firmé y se arregló todo. Estoy contento por los dos años que tengo de contrato y espero que lo mejor esté por venir en este club.

Ocho años en el Cádiz y va para cinco y medio en el Tenerife. Un futbolista de etapas largas.

Soy un chico muy tranquilo. Al igual que me adapté a Cádiz, me he adaptado bien a Tenerife. Estoy contento por la confianza que me dieron a principio, cuando llegué, y la que sigo teniendo ahora.

¿Se ve como Aitor Sanz?

¿Por qué no? Las trayectorias que han tenido tanto Aitor como Carlos Ruiz en el Tenerife han sido muy exitosas. Son referentes para los que vienen de abajo y para los que estamos en la plantilla.