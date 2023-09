Nikola Sipcic sufre una recaída y se pierde el partido en Ipurua

El CD Tenerife viajó este viernes a Eibar con 23 jugadores. Faltaron Aitor Sanz y Nikola Sipcic. La baja del capitán no sorprende, dado que todavía le queda para superar la lesión de rodilla que sufrió en la primera jornada de Liga. La de su compañero no entraba dentro de las previsiones. De hecho, el lunes estuvo entre los elegidos para el partido ante el Espanyol, aunque no jugó.

Asier Garitano contó que el defensa notó el martes una sobrecarga en la misma zona que ya le había dado problemas este mes, el aductor del muslo derecho, y se llegó a la conclusión de que debía parar. Sipcic volvió a la Isla tras su última experiencia con la selección de Montenegro con una rotura fibrilar en el citado músculo, dolencia de la que se recuperó a tiempo para ser tenido en cuenta en el encuentro ante el Espanyol, al menos, como jugador reserva. Ahora tendrá que esperar para volver a competir. Lo hará justo en un tramo del calendario apretado, ya que el Tenerife jugará mañana en Ipurua, el martes recibirá al Racing y el domingo siguiente repetirá en casa para medirse con el Burgos. Garitano avanzó ayer que se perderá estos tres encuentros. Su presencia en el siguiente, en Anduva el 14 de octubre, tampoco estaría clara, ya que la visita al Mirandés coincidirá con un tramo de fechas FIFA y Sipcic es habitual en las convocatorias de Montenegro. Con todo esto, el central podría cubrir las once primeras fechas del calendario de Liga habiendo jugado tres veces con el Tenerife (Huesca, Zaragoza y Andorra). Su probable ausencia en Anduva podría unirse a la de otro defensa central, Loïc Williams, que figura en la lista previa de la selección española sub’21 para esos días.