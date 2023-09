Asier Garitano, como en casa en la visita del Tenerife a Eibar

La SD Eibar no es un club cualquiera para Asier Garitano. No es solo una cuestión de cercanía, de haber nacido en Bergara, localidad guipuzcoana situada a 16 kilómetros de Eibar. También existe un vínculo deportivo. Ese fue su destino cuando salió de la cantera de Lezama con la intención de labrarse una carrera como futbolista.

En la temporada 92/93, siendo un habilidoso atacante formado en la fértil cantera del Athletic, se unió al equipo azulgrana a modo de préstamo. Era el Eibar de Garmendia, Artetxe, Bixente... Asier completó aquella experiencia en Segunda División con 22 partidos y cuatro goles. Tres campañas más tarde, Garitano regresó a Ipurua para ser local. A las órdenes de Perico Alonso –padre de Xabi y Mikel Alonso– intervino en 17 encuentros y firmó dos dianas.

La de mañana será su sexta visita como entrenador en partido oficial. Perdió las tres primeras, dos con el Leganés y una con la Real Sociedad, hasta que, al fin, pudo vencer en Ipurua. Lo logró a los mandos de un Alavés que se impuso por 0-2 en noviembre de 2019. Tras esta etapa en Primera, retornó con el Leganés en la 21/22 y consiguió sumar un punto (1-1).

«Soy de allí cerca, de Bergara, y jugué en ese equipo», recordó Garitano, que tendrá el aliciente añadido de contar como espectadores a familiares y amigos del pueblo. «Siempre es una alegría ir a Eibar;es un sitio muy agradable y con muy buena gente», añadió Asier.

Con el paso de los años, Garitano ha sido testigo de la evolución de un club que tuvo un paso no tan lejano por Primera y que ya no es lo que fue en los 80 o los 90, cuando cogió fama de practicar un fútbol poco refinado. «Tiene buenas instalaciones:el campo está igual pero la tribuna se ha ampliado y se está construyendo una Ciudad Deportiva», apuntó dándole relevancia al impacto positivo de su etapa en la máxima categoría. «Ahora se dice que doman el balón, cuando antes parecía que lo maltrataban», añadió con conocimiento de causa. Con todo esto, confesó que le hubiera gustado que el Eibar lograra el ascenso en sus últimos intentos. «Es una pena, me hubiera gustado», reveló.

A su juicio, habría sido un premio merecido, ya que el «grupo» actual del Eibar fue, «seguramente», el «mejor equipo» de Segunda en las dos últimas campañas. «Fue el más regular», dijo haciendo alusión al ciclo liderado por su colega Gaizka Garitano. «Tuvieron el ascenso en su mano y jugaron dos veces el playoff, que es muy difícil», dijo para apuntar que «han mantenido a muchos jugadores y puede que les haya costado con un técnico nuevo –Etxeberria–, pero compiten cada vez mejor y están en una buena dinámica tanto de juego como de resultados».