León cumple con todos

José León Bernal cuadra con todos. El transcurrir de las siete jornadas inaugurales no ha hecho sino confirmar lo que ya apuntaba el devenir de la pretemporada: el papel protagonista del central madrileño, que se acentúa con el paso del tiempo. Anoche, otra vez más, fue titularísimo en los esquemas de Asier.

Las alineaciones mutan y las rotaciones se acrecientan, pero León permanece siempre. En siete partidos ya ha sido compañero de baile de casi todos los centrales posibles. Garitano ha introducido combinaciones de todo tipo, pero siempre con un denominador común, que es él.

La campaña comenzó en casa con triunfo ante el Real Oviedo, y ahí ya aparecieron en la titularidad León y Amo, reforzados tras un verano en el que ofrecieron mejores prestaciones que sus competidores por el puesto. Aunque dejaron el portal a cero, no repitieron juntos frente al Huesca, cuando apareció en escena Nikola Sipcic formando dúo con el madrileño. Otra vez más, la meta de Soriano se mantuvo virgen (0-2).

Asier sí repitió con esta pareja en la primera derrota del curso, contra el Zaragoza; no así en Andorra, cuando otra vez optó por Amo, lo mismo que frente al Albacete, cuando Sipcic ya se había marchado con su selección. La gran sorpresa llega en el último partido en Gijón, cuando irrumpe -y además con brillantez- un jugador con ficha no profesional que ya venía pisando fuerte durante el verano: Loïc Williams, una de las grandes noticias de este comienzo de campaña. No en vano, la semana pasada se supo que ya está en el radar de la selección Sub 21.

Anoche, fueron otra vez León y Amo los centrales escogidos por Garitano para iniciar la partida ante la delantera más temible de la competición. Una combinación de garantías, de momento la que más ha reproducido el cuadro técnico blanquiazul. En una defensa donde Medrano va ganando terreno en la izquierda y Mellot es el predilecto para la derecha, es en el eje de la retaguardia donde hay un elemento fijo y otro que rota. Una dinámica que confirma la plena fe en el trabajo de León, que no ha renovado aún. Es el profesional madrileño uno de los jugadores a los que la comisión deportiva quiere renovar, como así atestiguan las declaraciones recientes del consejero Juan Guerrero y del director deportivo, Mauro Pérez. Un León al que, por cierto, tanteó en verano su rival de ayer.