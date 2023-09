Faltan apenas unas horas para descubrir si Asier Garitano confiere a Yann Bodiger galones de titular o si por el contrario sigue optando por la alta fiabilidad que ofrece Sergio González, probablemente el protagonista más silencioso de este benigno comienzo de temporada. Tal vez nadie habría apostado en verano que el cartagenero sería a estas alturas uno de los pocos futbolistas del primer plantel blanquiazul que ha sido partícipe de todos los partidos jugados, que sumaría más de 400 minutos de competición y sus prestaciones como mediocampista –demarcación a la que vuelve– habrían convencido al público del Heliodoro, tantas veces tan exigente (e indulgente) con este futbolista.

González es de los jugadores que ofrece más soluciones que ruido. Tras un año difícil por haber salido en la foto de varias acciones aciagas (penaltis cometidos o goles en contra), Garitano le ha reasignado el rol de pivote, aquel con el que ya ascendió con el Cádiz. Y ante la orfandad en su posición por culpa de las lesiones, se ha hecho Sergio con un sitio del que parece difícil sacarle. Según confiesa, se encuentra sin discusión «en el mejor momento físico» de toda su carrera. Palabras mayores. Todo un logro para un jugador que incluso parecía estar en discusión en el periodo estival.

«Es que tenemos un bloque consolidado desde hace un par de años; y además los fichajes y las renovaciones llegaron todas a principios de la pretemporada», responde cuando se le pregunta por las claves del gran inicio del Tenerife. «Nos conocemos bien, hemos trabajado bien en verano y confiamos en nosotros mismo; también en lo que nos ha transmitido el nuevo cuerpo técnico, y ahí están los resultados», esgrime.

Resistente al cambio, González ha sabido acoplarse igual a su recuperada posición de mediocentro que a los métodos del nuevo entrenador; lo mismo a su rol de suplente que al de titular, que ahora defiende ante la sana competencia. «Desde el primer momento nos transmitió su idea y cómo quería jugar. Cada partido viene con sus matices, lo preparamos a consciencia a lo largo de la semana y luego eso se ve reflejado en el campo», explica sobre el libreto de Asier, a quien ve analogías y también diferencias respecto a su antecesor en el cargo.

«En Segunda, lo que tienes que hacer es defender bien y encajar poco. Eso se trabajaba tanto con Ramis como ahora con el nuevo míster. En algún sentido son parecidos, pero en otros cambian mucho. Nos hemos adaptado rápido a lo que él pide, se está viendo y es buena señal», define Sergio, quien se queda sobre todo «con la imagen de equipo competitivo» que ha ofrecido el Tenerife en las jornadas de arranque.

En cuanto a su estatus, lo ha conquistado después de mucho trabajo y sacrificio en servicio del colectivo. «Me estoy encontrando bastante bien, el míster me está dando bastante confianza y estoy agradecido por eso. Esperemos seguir así y cuando le toque a otro apoyarlo igualmente porque sé que habrá competencia», explica. Dicho lo cual, admite que halló ciertas dificultades, sobre todo en verano. «Cuando te ponen a entrenar en una posición, me puedo adaptar a las dos por igual. El año pasado jugaba más de central y me adapté a esa forma de jugar. Este año, desde el primer momento ya me entrené de mediocentro, cierto es que en pretemporada me costó un poquito más, pero me estoy volviendo a habituar a la posición y me estoy encontrando bien», explica.

El trabajo como mediocentro varía mucho. Como central, también es cierto que se ve más expuesto. Sea como fuere, las ilusiones y los pensamientos de Sergio son en clave colectiva. «Estoy en mi mejor momento de forma desde que llegué. Espero seguir así, que no haya lesiones y que tengamos competencia en todos los puestos», verbaliza.

Ante el duelo de hoy, aspira a ofrecer prestaciones semejantes a las que se vieron contra el Zaragoza, aunque con desenlace diferente. «Ese día fuimos superiores a un candidato al ascenso. En cambio, contra el Albacete no estuvimos tan bien, pero marcamos y supimos aguantar. Así es el fútbol», sugiere, antes de recetar para duelos como hoy «minimizar errores y jugar con intensidad».

«Está siendo increíble el ambiente que tenemos en casa y también fuera. Se ha generado ilusión y nosotros también la tenemos porque al final todos tenemos ganas de que todo salga bien, así que estamos agradecidos a toda esa gente que viene y nos anima. Esperemos devolverle ese apoyo que nos dan haciendo una buena temporada. ¿Aspirantes? Es pronto para decirlo, pero tenemos ilusión», remarca.