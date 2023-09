Tenerife-Espanyol, un duelo de altura

Un Club Deportivo Tenerife-RCD Espanyol suena a partido grande dentro del contexto de la Segunda División, categoría de la que ambos esperan salir al final de la temporada. Los locales, después de diez campañas seguidas con esa intención. Los visitantes, tratando de repetir la costumbre de subir al año siguiente de bajar –ya lo han logrado cinco veces–.

Los alicientes crecen precisamente por la condición compartida de candidatos. El conjunto de Asier Garitano se situó pronto entre los mejores gracias a un inicio de Liga prometedor, pese a la derrota de la jornada pasada ante el Sporting por 2-1. Si gana, adelantará al Espanyol y se pondrá a la altura del segundo clasificado, el Leganés, que tiene tres puntos más y mejor golaverage (+4 y +7). El equipo de Luis García asume la responsabilidad de ser favorito por obligación, por ser el club que es, por presupuesto, por plantilla... Por todo. De momento, no lo está llevando del todo mal. Si vence este lunes en el Heliodoro Rodríguez López (20:00 horas) y el Real Zaragoza pincha en La Malata, será líder.

Este duelo de altura representa un cruce de caminos al que cada uno ha llegado a su manera. El Tenerife ya sabe lo que es perder en casa –Zaragoza– y fuera –Sporting–. En cambio, el Espanyol ha sumado en cada jornada. Arrancó con un empate en Albacete, enlazó cuatro victorias, incluyendo un 0-1 en Anduva y un 1-4 en el Ciudad de Valencia, y amplió la racha con una milagrosa igualada ante el Eldense –iba perdiendo por 1-3 en el minuto 51 y terminó 3-3 gracias a un tanto en el tiempo extra–.

Pero es en las estadísticas goleadoras donde aparece la principal diferencia en las trayectorias de cada uno. El Espanyol es el máximo anotador, con 14 dianas en las seis primeras fechas, el doble que el Tenerife. Por contra, ha recibido siete, cuatro más que los de Asier.

El técnico local ya avisó el viernes que en encuentros de esta exigencia conviene «atacar mucho» y no solo esforzarse en «contrarrestar» las virtudes del adversario. Lo que no está tan claro es con qué jugadores tratará de ejecutar su plan. Se supone que no repetirá la alineación de El Molinón y que, por ejemplo, no insistirá con Dauda. La otra gran novedad en Gijón, Loïc Williams, sí parte con más opciones, dado el notable rendimiento ofrecido ante el Sporting. Con José León fijo en las alineaciones, la incógnita a despejar está en el otro central, el citado Williams, José Amo o incluso Nikola Sipcic, que volverá a la lista después de superar una lesión muscular.

También ha generado debate el reparto de minutos en los laterales. No parece haber un dueño claro en cada puesto, ni Mellot ni Buñuel en la banda derecha, ni Nacho ni Medrano en la izquierda.

De ahí en adelante, se da por hecha la presencia de la pareja de mediocentros formada por Sergio y Corredera –continúa de baja por lesión Aitor Sanz–, así como la continuidad de los atacantes Waldo Rubio, Roberto López y Enric Gallego. El once se completaría con el habilidoso Luismi Cruz por Mo Dauda.

Por su parte, Luis García, técnico que se hizo cargo del Espanyol a falta de seis jornadas para el final de la Liga pasada –en Primera–, no podrá contar con Jofre Carreras ni Keita Baldé. José Carlos Lazo también se quedó en Barcelona, en su caso, por su reciente paternidad.