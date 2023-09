Sporting-Tenerife, el reto de la tercera seguida

Antes de las vacaciones de invierno de 2020 y justo a la vuelta de esa pausa, el Tenerife enlazó por última vez tres victorias en Liga –Girona, Castellón y Cartagena–. Con un Luis Miguel Ramis recién llegado al banquillo blanquiazul, el equipo aprovechó ese impulso para alejarse de los puestos de descenso. El conjunto tinerfeño no ha vuelto a repetir una serie como esa. Ni siquiera en la temporada que terminó con la disputa de la final de la promoción para subir a Primera, la 2021/22. Oportunidades no le han faltado. En concreto, 13, incluyendo una en el citado playoff. Pero siempre empató o perdió después de encadenar un par de triunfos. Al actual técnico, Asier Garitano, también se le escapó una ocasión. Tras empezar el curso con un pleno de puntos ante el Oviedo y al Huesca, vio cortada la racha con el 0-1 frente al Zaragoza. Este domingo (20:00) se le presenta otra gracias a los resultados obtenidos ante el Andorra (0-1) y el Albacete (2-0). El éxito pasa por conquistar un estadio que no se le da nada mal al Tenerife. De hecho, es la cancha en la que ha ganado más partidos en competiciones nacionales, exceptuando el Heliodoro. En El Molinón se impuso nueve veces –diez si se cuenta un 1-3 al filial del Sporting en Segunda B– y sacó siete empates en 31 visitas.

El reto del tercer triunfo seguido también se puede plantear desde la perspectiva de los encuentros a domicilio. ¿Cuándo fue la última vez que el Tenerife enlazó tres victorias lejos del Heliodoro? No hace tanto. Ocurrió entre abril y mayo de 2022, de camino a la fase de ascenso resuelta con un desenlace adverso para los intereses tinerfeños. El equipo aumentó su alta producción a domicilio con los triunfos en Anoeta, Anxo Carro y Montilivi. De momento, en la 23/24 no ha fallado en campo contrario. Ganó en Huesca y en Andorra y hoy intentará repetir ante un Sporting que también tiene el número tres en la cabeza, ya que aspira a conseguir la tercera victoria seguida como local tras superar al Mirandés (3-0) y al Burgos (2-1). Cábalas aparte, unos y otros llegan al partido con casi todos sus futbolistas disponibles. Asier Garitano sigue sin poder contar con Aitor Sanz –está de baja por la lesión que sufrió en la primera jornada– y tampoco pudo convocar a Nikola Sipcic, que volvió de su cita con la selección de Montenegro aquejado de una rotura muscular. El defensa coincidió en esa convocatoria con Djurdjevic, delantero del Sporting que se perdió el derbi asturiano del 9 de septiembre por ese compromiso internacional –0-0 en el Tartiere– y que parte como teórico titular en el enfrentamiento con el Tenerife. El técnico local, el grancanario Miguel Ángel Ramírez, también podrá incluir en la lista al lateral Diego Sánchez, después de que se viera condicionado por unas molestias esta semana, y podría darle minutos a su paisano Roque Mesa. El exmediocentro de la UDLas Palmas, Sevilla y Valladolid –con pasado en el Tenerife B–, fue fichado fuera del mercado de verano y no se ha estrenado. Los que no estarán ni en el once ni en el banquillo serán Pablo García y el exblanquiazul Gio Zarfino. El uruguayo lleva sin competir desde finales de marzo por una tendinitis en la rodilla izquierda. Debuta Martín Cascajo. La novedad en la lista del Tenerife con vistas al partido ante el Sporting es la presencia de Martín Cascajo, guardameta salmantino fichado para el filial blanquiazul el pasado verano que se estrena con los mayores. Respecto a la convocatoria anterior, salen Moha y Jesús, que jugaron ayer con el filial. El último gol fuera de Enric. Los últimos 15 tantos de Enric Gallego llegaron en el mismo escenario, el Heliodoro. El delantero no marca fuera desde el triunfo en El Molinón de marzo de 2022 (1-2). Roque completó la plantilla. El Sporting, club manejado por la compañía mexicana Orlegi Sports, se reforzó con Rubén Yáñez (Málaga), Pascanu (Ponferradina), Róber Pier (Levante), Hassan (Villarreal) y, fuera de mercado, Roque Mesa. Además, repiten el colombiano Juan Otero, el mexicano Jordán Carrillo y el chileno Ignacio Jeraldino.