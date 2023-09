Un Álex Corredera en plenitud

«Me tomo este verano como una oportunidad para terminar de eliminar cualquier rastro de molestias; será un verano para ponerme a tope». Lo dijo Alexandre Corredera unas semanas antes del final de la temporada 22/23. Su experiencia durante la primera vuelta de ese curso hizo que fuera así de prudente. Todo, con tal de no volver sobre los mismos pasos y verse obligado a alejarse de la competición por una intervención quirúrgica como la que le realizaron hace poco menos de un año, el 27 de septiembre de 2022, para curarle una fractura de sesamoideo que venía soportando desde el ejercicio anterior. Los datos y su rendimiento indican que ha cumplido su objetivo prioritario: ni rastro de las molestias. Si no, no estaría protagonizando un arranque de Liga sin precedentes, al menos, en cuanto a minutos.

En el Tenerife de Asier Garitano hay tres jugadores que han participado de principio a fin en los cinco partidos de Liga celebrados, el portero Juan Soriano, el central José León y Alexandre Corredera para quien es algo nuevo empezar de esta manera. Otras veces, en el ámbito profesional o semiprofesional, estuvo cerca, pero nunca llegó a la sexta jornada con un pleno de minutos, los 450 sin contar los largos tramos de prolongación. A pesar de la lesión, el gerundense sí intervino en la competición durante la apertura de la temporada pasada. Hizo lo que pudo hasta que el dolor le impidió seguir. En las cinco primeras fechas de la 22/23, fue titular cuatro veces. Seguramente habría mejorado ese registro si no hubiera sufrido una expulsión, con tarjeta roja directa, en el debut del equipo de Ramis en casa ante el Lugo. Entre unas cosas y otras, no pasó de los 330 minutos durante esa etapa. En su primera campaña como blanquiazul, la 21/22, fue noticia en su debut, pero no por ser titular ni jugar todo el partido, sino por anotar el gol del triunfo del Tenerife en Fuenlabrada (1-2). A partir de la segunda semana, el once inicial fue el hábitat natural de Álex. En los tres ejercicios anteriores, todos con la desaparecida Segunda División B como escenario, tampoco llegó a ser tan fijo en el equipo como lo es ahora. Si bien estuvo mucho más cerca de ser titular que de la condición de suplente, no alcanzó el máximo de minutos ni con el Badajoz (19/20 y 20/21) ni con el Murcia (18/19). El presente coloca a Álex en una situación ideal. Su continuidad viene acompañada de números que avalan la decisión de Garitano de apostar por él una y otra vez, sin pausa. Por ejemplo, es el blanquiazul que más kilómetros ha recorrido en cada partido:11,795 (Oviedo), 12,472 (Huesca), 11,058 (Real Zaragoza), 11,652 (Andorra) y 11,825 (Albacete). La suma deja un resultado de 58,802 kilómetros y la media se queda en 11,760. Independientemente de las distancias, Alexandre es el futbolista del Tenerife con más recuperaciones (37) y con más pases correctos (152), pero también el primero en duelos ganados (20 junto a Mellot y Sergio), el segundo con más pases interceptados... Este domingo trasladará su plenitud a El Molinón.