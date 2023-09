Imagino que el aterrizaje en la Isla y el comienzo de competición no ha podido ser mejor. ¿Va todo según se lo imaginó?

Sí, va todo muy bien y estoy muy contento desde el mismo día que llegué, ya incluso lo estaba con las sensaciones de la pretemporada. El equipo ha ido de menos a más y los primeros partidos han demostrado el buen trabajo que hacemos en el día a día.

Con 12 puntos de 15 posibles y cuatro porterías a cero, ¿cuáles diría que son las claves de este buen inicio liguero?

Yo creo que una de las claves es el da a día: el equipo está trabajando muy bien todas las semanas. Y se ha demostrado que juegue quien juegue, lo hace bien y el equipo rinde. Pero lo fundamental es que sabemos a lo que jugamos. Con matices y teniendo en cuenta cuál es el rival, pero con la misma idea siempre.

Con estos resultados, ¿ya se ven aspirantes al ascenso?

Tenemos esa ilusión compartida con la gente, con nuestra afición, pero también sabemos que esto es muy largo y que la mejor manera de afrontar la temporada es mirando solo a la próxima jornada. Sí que nos gustaría llegar al tramo final con opciones de acabar arriba. Esa es la idea.

¿Podría decirse que este gran arranque les ha sorprendido incluso a ustedes mismos? ¿O se lo esperaban?

No diría sorprendidos porque sabemos del nivel que hay en la plantilla y confiamos en lo que hacemos. Sabemos que podemos ir a cualquier campo a ganar, pero siempre desde la igualdad que hay en la categoría: puedes ganar a cualquiera pero también te puede ganar cualquiera.

Hablemos de su fichaje. Estaba libre y le ofrecieron un contrato por tres temporadas, ¿cómo le convenció el Tenerife para que se decantase por venir a la Isla?

Tanto el proyecto deportivo como la ciudad y el entorno me gustaban. Pero también me gustó que la afición se dirigiera a mí por las redes desde el momento que empezó a salir mi nombre. El Tenerife tiene nombre, es un club histórico y había muchos motivos para confiar en que esta experiencia podía irme bien.

Y el factor Asier Garitano, ¿fue importante? ¿Le llamó el entrenador para convencerle?

No le conocía pero si me llamó. Tuvimos una llamada antes de que me decidiera y me gustó lo que oí. Sí que fue un factor clave, como también las llamadas de Mauro Pérez o el presidente.

Y hasta donde se pueda contar, ¿cuánto y cómo influyeron esas llamadas en su decisión final?

No sé en los demás fichajes, que sé que también les llamaron, pero a mí me transmitieron que era el sitio idóneo para crecer y que confiaban en mí no solo en el corto plazo, también para más adelante. Me dijeron que iba a ser un sitio idóneo para progresar como futbolista y como persona.

¿Se toma esta temporada como un año crucial?

Absolutamente. Para mí es un punto de inflexión en mi carrera ir a un club profesional y coincidir con gente que lleva muchos partidos en la categoría, también en Primera. Llego con ganas de crecer, sin ponerme más presión de la necesaria. Sé que es difícil adaptarse a la categoría pero de momento lo llevo bien.

Aunque tuvo minutos en Primera y además en el Bernabéu con el primer equipo del Celta, ha sido esta temporada cuando ha tenido ocasión de estrenarse en Segunda. ¿Qué le ha sorprendido más de esta categoría?

El salto evidentemente se nota. Hay más ritmo con balón, sin balón, los duelos son más fuertes y creo que la diferencia es notable con Primera y Segunda RFEF. Pero creo que había adquirido el grado de madurez suficiente para dar el salto; con la idea de seguir progresando, sin prisas, poco a poco.

Hábleme de su pasado. ¿Qué significó para usted su etapa en el filial del Celta?

Es una etapa que siempre voy a recordar, especial para mí por muchos motivos. Pero sobre todo por los compañeros, que se convirtieron en amigos. Además, en lo futbolístico fue mi mejor año tanto por resultados individuales como por logros colectivos. Voy a guardarle siempre mucho cariño, mucho respeto a la ciudad de Vigo, al Celta como institución y por supuesto a su gente.

¿Y el Atlético de Madrid? ¿Fue el inicio de todo?

Sí, lo considero mi casa. Estuve desde los siete años y pasé por todas las categorías hasta hacer la pretemporada con el primer equipo. Coincidí con muchos futbolistas de nivel, muchos referentes de los que intenté aprender para ser mejor futbolista y mejor compañero. Es el club del que soy aficionado, mi familia también, y le voy a tener afecto siempre.

Y volviendo al presente, cuando escucha que el Tenerife ya parece candidato o que empieza a infundir respeto en los demás, ¿ve posible incluso el ascenso directo o hay rivales como el Espanyol que ya dan la sensación de inalcanzables?

No tenemos ni punto de comparación con algunos presupuestos de la categoría, pero en el campo todo se iguala y confío en nuestras opciones para competir ante cualquier rival. De hecho, pienso que ya estamos demostrando que con nuestros argumentos podemos dar la talla ante cualquier adversario. Por potente que sea.

No sé si le han hablado del cambio que ha habido en el Tenerife pero el ambiente y la atmósfera parecen inmejorables. ¿Se percibe eso en el vestuario? ¿Llega esa sensación a la caseta?

Obviamente no estaba años atrás, pero sí me han contado los compañeros que ha habido un cambio importante y que lo notan en muchas cosas del día a día. Se percibe que se están haciendo las cosas bien: récord de abonados, las 17.000 personas que estamos metiendo en los partidos en casa...

Y yendo a la parcela individual, ¿en que cree que pude mejorar?

Puedo mejorar en la toma de decisiones. Creo que ya del primer partido que jugué hasta ahora hay diferencia: fallo menos pases, gano más duelos tanto defensivos como ofensivos... Poco a poco creo que iré creciendo en todos los sentidos.

¿Ya conoce la Isla? ¿Ha sido rápida su adaptación?

Lo poco que he visto me ha gustado mucho. La adaptación no ha podido ser mejor y no tengo quejas. De momento va todo bien y esperamos que así siga.

"Somos atletas y todo cuenta"

Sus perfiles en las redes sociales dicen mucho de Fer Medrano: deportista preocupado por dar lo mejor de sí en su profesión, consumidor de fútbol y hombre afanado en cuidar hasta el más mínimo detalle en su preparación física, la alimentación o la rutina del día a día. «Todo cuenta», afirma.

¿Fue siempre lateral?

Empecé jugando de interior o extremo, pero me hice lateral pronto, creo que en alevines de segundo año.

Y en el Tenerife, ¿nota ya la confianza del míster para ser relevante en el equipo?

Sí, esa confianza del míster es muy importante para cualquier jugador: te da mucha tranquilidad estar en el campo y saber que el entrenador cree. También soy de los que se fía mucho del trabajo diario, el de los entrenamientos, en ver que lo que hacemos durante al semana luego se refleja en los partidos.

¿Qué le ha sorprendido más del Tenerife?

Hay muchos jugadores de mucha calidad. Obviamente los de arriba destacan más; son los que dan los goles y las asistencias, pero atrás también hay mucha calidad y competencia interna. Una rivalidad sana, por supuesto.

¿Qué he aprendido de Nacho Martínez?

De su experiencia y su solvencia se aprende un montón. Estoy muy contento de tenerlo como compañero y ojalá algún día pueda llegar a tener sus números.

¿A quién le gustaría parecerse? ¿Qué jugadores de su puesto son sus ídolos o referencias?

De pequeño me fijaba mucho en Jordi Alba; y actuamente en Alfonso Davies o Pedraza, del Villarreal, que creo que está infravalorado. Ese perfil de lateral fuerte en defensa pero con calidad para subir me gusta mucho.

¿Es de los que ve mucho fútbol y toma nota cuando ve partidos?

Sí me gusta consumir fútbol. Veo Primera, Segunda y cuando me cuadra también veo Premier.

A través de sus redes nos ha contado que es muy de cuidar su alimentación. Cada vez más, da la impresión de que hasta el menor de los detalles influye en el rendimiento.

Así es. Yo lo percibí hace dos o tres años. Al final somos atletas. Para mí es muy importante cuidar la preparación física, la parte nutricional... y actualmente eso está a la orden del día. Es muy importante para rendir bien en el campo.