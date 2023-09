CD Tenerife y Cabildo se ponen en marcha en busca de un nuevo Heliodoro. La información publicada ayer por EL DÍA tuvo un gran impacto en la afición blanquiazul, que mayoritariamente ha acogido con los brazos abiertos que el club y la corporación vayan a apostar por una reforma a fondo, que tiene por propósitos «garantizar la funcionalidad y la estética, así como cumplir con las exigencias que marca LaLiga», según explica el vicepresidente de la institución insular, Lope Afonso.

Aunque las intenciones últimas del Tenerife y el Cabildo buscan un Rodríguez López con todo lujo de servicios, tales como un restaurante, un sports bar con pantallas de televisión, tienda oficial y museo del club, ahora las prioridades son otras. «Nos encantaría que el Heliodoro tuviera un sinfín de servicios para sacarle rendimiento deportivo pero también rendimiento comercial y económico. Pero ahora creo que tenemos que ir a garantizar unos mínimos que ya nos darían un salto de calidad, sin perjuicio de que luego la reforma pueda ser más profunda», asegura el dirigente del Partido Popular.

«En un primer término yo apostaría por garantizar el buen funcionamiento interno, que no haya problemas con los sanitarios, con los baños, que los pasillos estén en condiciones... y luego por supuesto darle una condición estética adecuada, lo cual también está en nuestros planes. De hecho, ya es difícil encontrar un estadio en Primera o Segunda que no se haya visto remozado, que su fachada exterior no guarde cierta complicidad con la tecnología. Y todo eso creo que podemos hacerlo en el corto plazo, si bien lo primero es la seguridad y los accesos», afirma.

«La idea del Cabildo es dejar un estadio listo para poder competir con total garantías en Segunda, como ocurre ahora, y en Primera División, donde queremos estar», resume Afonso, quien subraya que el estado actual es deplorable, como así ha manifestado cada vez que se le ha preguntado por la impresión que obtuvo en su última visita al coliseo capitalino.

«Lo comprobamos in situ. Hay calificativos que no procede decir. Pero la impresión es la de estar en una instalación de otro siglo. Y, efectivamente estamos de la mano del club, hemos decidido crear una comisión para el seguimiento de este asunto que nos ocupa a todos; y además mantenemos contactos informales para seguir llevando a cabo ese intercambio de información necesario en estos casos», relata.

«Ahora estamos con la estructura. Vamos paso a paso, con paso firme y sin levantar expectativas antes de tiempo. Pero el propósito es el que es», asegura. En todo caso, aclara que el nuevo Heliodoro no contempla un incremento del aforo, para lo cual tal vez hubiera que adoptar decisiones que afectan al planeamiento de la ciudad. «Apostamos por tener un estadio bien pertrechado, bien presentado. Para subir aforo eso habría que tener una serie de elementos de valoración objetivos encima de la mesa que yo, a día de hoy, desconozco que existan».