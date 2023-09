Garitano: «La idea ahora es sumar todo lo que se pueda»

Ya en frío, el análisis de Asier Garitano sobre el victorioso Tenerife-Albacete (2-0) no había variado respecto al que hizo ante los micrófonos en la sala de prensa. «Nosotros fuimos más eficaces. El rival fue mejor, pero nosotros fuimos más eficientes en las áreas en un día donde no estuvimos tan bien como otras veces», señaló. «Nosotros vamos tranquilos y la idea es seguir sumando todo lo que se pueda; después de Semana Santa se verá quiénes son candidatos y quiénes tienen opciones de ascender», predijo el técnico blanquiazul, quien apela a la experiencia para no sacar falsas conclusiones a las primeras de cambio.

Lo que sí le está agradando a Garitano es la atmósfera que se está generando en torno al Tenerife. «Yo ya sabía, había cogido información antes de aceptar; sabía que la Isla es un sitio pasional y que está muy identificada con el Tenerife. En los tres partidos que hemos jugado en casa nos hemos plantado por encima de los 15.000, y eso sí me parece significativo», aseveró. «Hay mucha ilusión en torno al equipo y a todo lo que hacemos; si la gente está contenta y el fútbol sirve para sacarles una sonrisa, bienvenido sea», explicitó el jefe del banquillo isleño, a quien ya le piden el ansiado cambio de categoría cuando sale a la calle y se encuentra con los aficionados. «La gente me pide el ascenso, pero eso es normal y pasa en todos los lados. Seguro que en otra gran ciudad de las que hay en esta categoría, será lo mismo», apuntó un Garitano a quien le satisface verse arriba en la clasificación, aunque de momento la ubicación de los equipos sea casi anecdótica. Y añade que es una satisfacción que también el Leganés, su otro equipo, haya empezado bien. «El otro día jugamos al mismo tiempo y supe al acabar que los dos habíamos ganado», señaló. En cuanto a su vasta trayectoria en los banquillos, apunta Asier que desde que comenzó como entrenador al frente de la selección de futbolistas parados de AFE, ha ido creciendo y cambiando. «Vas aprendiendo de todos, pero sobre todo en mi caso me he vuelto más cauto. Más aún, si es que se puede», bromeó.