Estos son los cuatro jugadores que quiere renovar el CD Tenerife

Renovaciones que urgen. El CD Tenerife ya ha comenzado las gestiones para lograr avances a la mayor brevedad posible en cuatro casos que la comisión deportiva cree prioritarios: Juan Soriano, José León, Nacho Martínez y Enric Gallego. La entidad blanquiazul considera esenciales a estos cuatro futbolistas, todos ellos con contratos perecederos a corto plazo, y no quiere presentarse a la segunda mitad de la temporada sin tener resueltas sus respectivas ampliaciones.

«No, en el futbol no se para, todos los días surgen problemas, dificultades... Tenemos que estar constantemente en el día a día. Y no vamos a parar. Sobre las renovaciones ya hemos hecho algún movimiento y ahora vamos a persistir para lograr los objetivos que queremos y cerrar lo que es el bloque de la plantilla, dejarlo hermético», explica Mauro Pérez. Aduce el director deportivo que los futbolistas que forman parten del proyecto han de «estar concienciados de que su futuro y su vida están en Tenerife, logrando reforzar así su sentimiento de pertenencia y compromiso con el club».

Va Mauro en la misma línea que la propiedad y el consejo de administración, donde consideran «un riesgo» plantarse en la fase definitiva de la competición con jugadores que puedan estar distraídos en resolver su futuro o incluso con acuerdos ya suscritos con otros equipos de la misma o superior categoría. Es el mensaje que ya se ha trasladado a los futbolistas, de forma particular al guardameta Soriano, con quien las gestiones para una posible renovación se han estirado (y complicado) mucho más de la cuenta.

Al portero andaluz lo consideran en el club uno de los más solventes de la categoría. Ahora bien, hay diferencias económicas que en verano fueron insalvables, si bien no han repercutido en su condición de indiscutible para Asier Garitano. «No creo que vaya a irse, ni lo deseo ni lo espero» fue el contundente mensaje del entrenador cuando se le preguntó por el arquero. De momento, ha sido titular en los cinco partidos oficiales disputados hasta la fecha y ha ofrecido un notable rendimiento. «Nosotros queremos que siga, siempre lo quisimos así, pero él prefirió tomarse un tiempo. No veo que no tanga voluntad para seguir, para nada», puntualiza Mauro.

En el caso de Soriano sí hay un factor que invita a la esperanza, y es que por parte de su agente (René Ramos) llegó a haber una contrapropuesta a la que presentó el Tenerife. Dicho de otro modo, en el club ya saben que si llegan a las cantidades que el sevillano pidió, su continuidad sería posible. En el caso de León, mientras, fue el Tenerife el que decidió posponer las negociaciones hasta clarificar cómo quedaba el eje de la zaga y definir si volvía Kike Salas, hecho que no se produjo. En cuanto a León, su agente trasladó al club que durante el verano podrían aparecerle pretendientes, si bien ningún se acercó siquiera a la cifra que el madrileño tiene por cláusula de rescisión. Lo previsible es que todos aquellos equipos que le siguen con lupa aparezcan para formularle una oferta una vez la reglamentación FIFA les faculte para ello, es decir, en enero, cuando su contrato entre en sus últimos seis meses de vigencia.

Más sencillos de resolver, al menos a priori, parecen los casos de Nacho y Enric. Éste último renovó automáticamente (por partidos jugados) y ya ha demostrado que la edad no va a ser inconveniente para que su rendimiento siga siendo óptimo. Eso sí, la última vez que hablaron se le planteó una renovación a la baja. Fue lo que se le hizo saber a su representante, Mágico González, en el momento que se abordaron los primeros contactos, anteriores a la fecha en la que alcanzó la cifra de partidos oficiales necesaria para su vinculación contractual quedase renovada automáticamente. Hoy por hoy, el barcelonés figura entre los futbolistas mejor pagados del plantel. En un estatus económico semejante se encuentra Nacho, que ya ha verbalizado su intención de continuar. En el club les gustaría que así fuera.